App ermöglicht Verifizierung von Goldbarren

Die Edelmetallraffinerie PAMP Suisse entwickelte eine Technologie namens Veriscan, die es einem Käufer erlaubt, die Authentizität seiner gekauften Goldbarren sicherzustellen, berichtet MINING.COM Mithilfe einer App, die man sich auf sein Smartphone installiert, kann die Oberfläche eines Goldbarren mit und ohne Verpackung gescannt und überprüft werden, ob der Goldbarren in einer der Einrichtungen der Raffinerie hergestellt wurde.Das soll folgendermaßen funktionieren: Die Oberfläche jedes Goldbarren weist spezifische Prägungen und Kennzeichen auf, die von der Form stammen, mit der die Goldbarren produziert wurden. Diese Prägungen sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen, doch die Handykamera kann sie einfangen. Wenn die Rückseite des Barren gescannt wurde, gibt die App an, ob es ein echter Barren der Raffinerie ist oder nicht.Der Webseite von PAMP zufolge können nur Produkte mit dem Veriscan-Logo mithilfe von Veriscan authentifiziert werden.Laut Edelmetallhändler Strategic Wealth Preservation arbeitet PAMP Suisse an einer Erweiterung von Veriscan, sodass die App die gesamte Geschichte des Barrens anzeigt; von der Mine, aus der das Gold für den Barren stammt bis hin zum Händler, der den fertigen Goldbarren verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de