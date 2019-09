Ximen Mining nimmt Gespräche wegen Auftragsverarbeitung von Material aus Goldmine Kenville auf

Vancouver, 24. September 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen Gespräche mit der Firma Golden Dawn Minerals Inc. (GOM.v) aufgenommen hat, die eine mögliche Übernahme von Auftragsmaterial aus der Goldmine Kenville in Nelson, British Columbia betreffen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48946/NR - XIM - Sep 24- 2019 -Toll Milling_DE_PRCOM.001.pngIn der Goldmine Kenville sollen demnächst die Erschließungsarbeiten für den neuen Stollen starten und der Betrieb wird voraussichtlich im kommenden Jahr mit der Förderung von Golderz beginnen. Ximen hat daher bereits die Firma Golden Dawn Minerals wegen einer Nutzung der Verarbeitungsanlage in Greenwood, British Columbia kontaktiert. Die Mühle von Golden Dawn ist ein Schwerkraftabscheidungs- und Flotationsbetrieb mit 200 Tonnen Tageskapazität, der seit 2009 gewartet wird. Ximen ist der Ansicht, dass das aus der Mine Kenville in Nelson geförderte Material mit dem LKW in die 150 km entfernte Anlage in Greenwood verbracht und dort unter Einsatz der derzeitigen Anlagenkonfiguration verarbeitet werden könnte.Hier wäre eine Win-Win-Situation möglich: Für Ximen würde der finanzielle und zeitliche Aufwand für das Genehmigungsverfahren für eine neue Mühle entfallen und Golden Dawn würde von der Wiederinbetriebnahme seiner bestehenden Mühle profitieren, nachdem es ja seine eigenen Projekte endlich in Produktion bringen möchte.Für das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & DirectorInvestor Relations:Sophie Cesar604-488-3900ir@XimenMiningCorp.comXimen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekte, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand von Optionsvereinbarungen. Die Optionspartner tätigen jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson British Columbia übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften sowie eine Genehmigung für den Bau einer unterirdischen Fallstrecke umfasst.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48946/NR - XIM - Sep 24- 2019 -Toll Milling_DE_PRCOM.001.pngXimen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierung vorliegt.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!