Goldpreis erhält erneuten Boost angesichts Risiken

Der Goldpreis stabilisierte sich, nachdem es seine längste Rally innerhalb der letzten drei Monate verzeichnete, so berichtet Bloomberg . Investoren hätten dabei geopolitische Risiken innerhalb der USA abgewogen, was die Nachfrage nach sicheren Häfen, die bereits durch die lockere Geldpolitik der Zentralbanken, das schwächere Wachstum und dem Handelskrieg profitiert hatte, weiter verstärkte."Die Entwicklung des Goldpreises sieht überzeugend genug aus, um etwas Aufmerksamkeit zu rechtfertigen, da es unwahrscheinlich erscheint, dass die politischen Sturmwolken über Washington allzu bald verschwinden werden", erklärte Stephen Innes, Marktstratege bei AxiTrader. Das könnte weiterhin die Stimmung am Aktienmarkt belasten und die US-Renditen möglicherweise weiter fallen lassen sowie das Vertrauen in den US-Dollar untergraben.Bullion befindet sich auf dem besten Weg eine fünfmonatige Zunahme zu verzeichnen, während Federal Reserve und Zentralbanken weltweit ihre Zinsen senken, um die Wirtschaften zu unterstützen, die durch den anhaltenden Handelskrieg beeinträchtigt werden.© Redaktion GoldSeiten.de