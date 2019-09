Indien: Goldbarrenimporte im August 2019 gestiegen

Wie Scrap Monster unter Berufung auf Daten des indischen Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) berichtet, stiegen die Goldbarrenimporte Indiens im August dieses Jahres in US-Dollar um fast 28% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Demnach belief sich der Wert der Goldbarreneinfuhren im August 2019 auf 641,94 Millionen US-Dollar. Im August 2018 verzeichnete Indien Goldbarrenimporte im Wert von 502,05 Millionen US-Dollar.Auch die Silberbarrenimporte stiegen den Angaben zufolge im August 2019 leicht um 3% an; von 3,55 Millionen US-Dollar im August 2018 auf 3,65 Millionen US-Dollar im August 2019.© Redaktion GoldSeiten.de