TDS: Nachfrage nach sicheren Häfen nimmt zu

Laut Analysten bei TD Securities würden Ängste um das Weltwirtschaftswachstum die Edelmetallpreise unterstützen, so berichtet FX Street . Zeitgleich nimmt die Nachfrage nach Assets, die als sichere Häfen angesehen werden, weiterhin zu. Aktuell werfe man jedoch auch einen Blick auf mögliche Auswirkungen für das US-Wirtschaftswachstum."Da der Markt eine Wahrscheinlichkeit von nur 50% einer Zinskürzung im Oktober einpreist, könnten die Edelmetalle kurzfristig zunehmende Nachfrage verzeichnen. In diesem Kontext werden wir ein Auge auf den Persönlichen Konsumausgaben Preisindex (PCE) sowie stetige Ansprachen mehrerer Fed-Mitglieder werfen", so TDS.Während die Daten aus dem europäischen Produktionssektor eher enttäuschend für den Markt waren, stellt die Veröffentlichung der chinesischen Produktionsdaten am kommenden Wochenende einen weiteren wichtigen Faktor für Basismetallhändler dar. Diese sollten zudem Einblick geben, wie sich das Weltwirtschaftswachstum in Zukunft entwickeln könnte.© Redaktion GoldSeiten.de