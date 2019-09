International Tower Hill Mines - das ist jetzt wichtig!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. schob sich im Zuge der anziehenden Edelmetallnotierungen seit Mai/Juni ebenso nach oben und attackierte das Widerstandslevel von 0,65 bis 0,75 USD. Von eben diesem wurde der Wert allerdings abgewiesen und zeigt sich bisher allein im September mit einem Verlust von -7,47% klar schwächer. Im Bereich von 0,50 USD sollten sich die Bullen allerdings spätestens zurückmelden, um eine erneute Attacke in Richtung 0,70 USD zu starten.Notierungen unter 0,45 USD dürften demgegenüber ein Verkaufssignal generieren, welches in der Folge einen Test der Unterstützung bei 0,30 USD initiieren sollte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.