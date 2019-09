Davenport Resources Ltd. gibt ein Strategieupdate

Der Board of Directors von Davenport Resources Ltd. (ASX: DAV) freut sich, die Investoren hinsichtlich der jüngsten Erfolge des Unternehmens und seiner aktuellen Prioritäten nach der am 26. August 2019 bekannt gegebenen erfolgreichen Kapitalaufnahme in Höhe von rund 1,0 Mio. AUD auf den neuesten Stand zu bringen. Die Finanzmittel werden zur Weiterführung technischer und wirtschaftlicher Studien ausgewählter Kaliprojekte im Südharz verwendet. Diese Studien werden als Grundlage für den Abschluss von Kooperationsverträgen mit potenziellen Joint-Venture-Partnern dienen.* Technische und wirtschaftliche Studien über einige potenzielle Projekte stehen kurz vor dem Abschluss, so dass inhaltliche Gespräche mit ausgewählten strategischen Partnern aufgenommen werden können.* Eine Studie über das unbefristete Bergwerkseigentum (BWE) Mühlhausen-Nohra wurde bereits abgeschlossen.* Studien über weitere Gebiete werden innerhalb der kommenden zwei Wochen abgeschlossen.* NDAs wurden mit bedeutenden Agrarunternehmen unterzeichnet, die Interesse an unserem Portfolio zeigen.* Abschluss einer erfolgreichen Kapitalaufnahme von ca. 1,0 Mio. AUD.* Mit Delphi und Lions Bay Capital wurden zwei neue anspruchsvolle und professionelle Investoren in das Register aufgenommen, die 9,15 % bzw. 6,06 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens halten.Der Board of Directors von Davenport begrüßt den in Deutschland ansässigen institutionellen Investor DELPHI Unternehmensberatung AG ("Delphi") (siehe Pressemitteilung vom 26. August 2019) und Lions Bay Capital (siehe Pressemitteilung vom 6. August 2019) als bedeutende Aktionäre. Diese Investitionen sind eine Bestätigung der Perspektiven des Unternehmens durch im Rohstoffsektor und in Deutschland erfahrene Anleger.Wie in früheren Pressemitteilungen beschrieben, verfügt das Unternehmen über drei Bergwerkseigentümer (unbefristete Bergbaulizenzen) und zwei Erlaubnisfelder (Explorationslizenzen) mit einer Fläche von insgesamt 659 km² im Bundesland Thüringen, Mitteldeutschland (Abbildung 1). Die drei Bergwerkseigentümer und ein Teil des Erlaubnisfelds Küllstedt umfassen eine Kaliressource von ungefähr 5 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 10,6 % K2O, was Westeuropas größten ausgewiesenen Kalisalzbestand darstellt (siehe Pressemitteilung vom 19. Februar 2019).Das Unternehmen hat mehrere potenzielle Weltklasse-Kaliprojekte in diesen Gebieten identifiziert und Anfang des Jahres das führende Kali- und Salzberatungsunternehmen K UTEC AG Salt Technologies ("K UTEC") mit Sitz im Südharz beauftragt, technische und wirtschaftliche Vorstudien durchzuführen. Diese Studien stehen kurz vor dem Abschluss und werden im vierten Quartal 2019 genutzt, um die Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern auf Projektebene zu avancieren. Das Unternehmen hat bereits NDAs mit potenziellen strategischen Partnern unterzeichnet, um den Austausch technischer und wirtschaftlicher Informationen zwischen den Parteien zu erleichtern.Das Unternehmen erwartet, den Markt hinsichtlich der Projekte, auf die sich diese Studien beziehen, im vierten Quartal 2019 auf den neuesten Stand zu bringen und den Markt über die Entwicklungen zu informieren, sobald diese eintreten.Davenport Resources Managing Director, Dr. Chris Gilchrist, kommentierte: "Wir machen jetzt bedeutende und erhebliche Fortschritte mit unserer Strategie zur Bewertung unseres Projektportfolios. Und wie die jüngste Hinzunahme von zwei neuen, anspruchsvollen und professionellen Investoren beweist, wird das Potenzial unserer beachtlichen Assets jetzt erkannt. Eine weitere Anerkennung des Wertes unserer beträchtlichen Assets sollte nach Abschluss der Vereinbarungen mit renommierten Akteuren aus der Agrarwirtschaft erreicht werden".Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte mit Davenports Bergwerkseigentümern Ohmgebirge, Mühlhausen-Nohra und Ebeleben sowie den beiden Erlaubnisfeldern Küllstedt und Gräfentonna. Ehemalige Kalibergwerke sind grün dargestellt.Dr Chris Gilchrist, Managing DirectorTel. +353-41-988 3409Tel. +353-87-687 9886cgilchrist@davenportresources.com.auPaul Cahill, Managing DirectorBacchus Capital Advisers LtdTel. + 44-203-848 1643paul.cahill@bacchuscapital.co.ukIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.