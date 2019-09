RNC Minerals Corp.: Hohe Umsätze, hohe Shortposition

Wie gestern Nachmittag im Update berichtet, konnte RNC auf der Beta Hunt Mine einen weiteren spektakulären Goldfund vermelden. Gold im Wert von knapp 4 Millionen AUD soll in dem 275 Kilogramm schweren Brocken enthalten sein.Der Fundort liegt ca. 160 Meter südlich und rund 30 Meter unterhalb der Vatertagsader, aus der RNC Minerals im vergangenen Jahr rund 30.000 Unzen Gold auf einen Schlag abbauen konnte.Ohne in Euphorie zu verfallen, kurz eine Erklärung zu dem Fund gestern und den Planungen.In dem obigen Querschnitt sehen Sie die Gänge, die RNC aktuell innerhalb der Scherzone in das Gestein treibt und die einzelnen Grob-Goldfunde, die von 365 Unzen bis 30.000 Unzen gereicht haben. Das Gold gestern wurde beim Bau der Gänge entdeckt, nicht beim Sprengen von Stopes. Das kommt erst noch.Alle Grobgoldfunde liegen in der Scherzone, was das geologische Modell der Firma bestätigt. Die Frage ist nun einfach die, was RNC dort in den nächsten Wochen und Monaten noch finden kann. Die Chance besteht, dass dort noch mehrerer solcher Brocken im Gestein vorhanden sind, doch wissen kann das niemand.Spannend wird auch die Sprengung des Stopes zwischen Ebene 14 und 15. Dies war die bislang spektakulärste Zone mit der Vatertagsader, die das Unternehmen von heute auf morgen verändert hat. Dies wird aber vermutlich erst Anfang 2020 geschehen.Das Unternehmen baut nun wieder in der Scherzone der A-Zone ab und dies ist natürlich für den Markt die heißeste Zone in der BETA HUNT Mine. Zusammengefasst hat RNC dort bislang über 36.000 Unzen Grob-Gold mit einem aktuellen Marktwert von über 80 Millionen AUD gefunden.Es kann nun sein, dass man dort zügig weitere derartige Funde präsentiert, es kann aber auch sein, dass wir die nächsten Wochen nichts mehr davon hören, wenn RNC nichts mehr findet.Das ist schlicht und einfach die Spekulation. Niemand wird uns sagen können, ob das der Auftakt zu einer neuen massiven Spekulationswelle ist, wie vor gut einem Jahr, oder ob es das vielleicht von dieser Seite (Grobgold) für die nächsten Wochen gewesen ist.Die Aktie von RNC handelte gestern den ganzen Tag in einer sehr engen Handelsspanne zwischen 0,38 und 0,39 CAD bei hohen Umsätzen. Insgesamt wechselten an der TSX 4,8 Millionen Aktien den Besitzer, doch zählen wir alle Börsen in Kanada zusammen, dann lag das Volumen bei 13,9 Millionen Aktien:Interessant ist die hohe Short-Position auf der Aktie, wenn die Daten stimmen. Laut Stockwatch lag die Short-Position per 15.09.2019 bei satten 17,64 Millionen Aktien:Ein aktuelles Interview von Anfang der Woche mit dem neuen CEO Huet können Sie sich hier ansehen.Huet macht einen vernünftigen Eindruck und scheint einen mittel- bis langfristigen Plan für die Firma zu haben. Das Nickel-Potential auf der BETA HUNT Mine, mit einer Fremdaufbereitung bei BHP, wäre ein zusätzlicher Einkommensstrom für die Firma.An RNC scheiden sich seit einem Jahr die Geister, daran hat sich auch zuletzt nicht viel geändert. Wir haben damals mit etwas Glück und etwas Können so ziemlich am Hoch 75% der Position verkauft.Der Börsenwert der Firma liegt aktuell bei rund 235 Millionen CAD. Wenn RNC es schafft, die Goldproduktion auf 100.000 Unzen pro Jahr zu steigern und Geld damit zu verdienen, dann wäre der Börsenwert nicht zu hoch angesetzt und es gäbe noch Spielraum nach oben. Bewertungsreserven hat man mit dem Anteil am Dumont-Projekt, der zusätzlichen Nickel-Förderung in Australien, sowie den Grobgoldvorkommen.Die Aktie ist aufgrund der extrem hohen Volatilität nichts für Anleger mit schwachen Nerven, sondern eher etwas für die "Harten".© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.