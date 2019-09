Goldpreis unbeeindruckt von Amtsenthebungsverfahren

Laut dem US-Präsidenten könnte es früher als erwartet zu einem Handelsabkommen mit China kommen, so berichtet Investing.com . Seine Kommentare machte er nur einen Tag nachdem er China beschuldigte, geistiges Eigentum der USA und Handelsgeheimnis gestohlen zu haben.Damit wurde der Optimismus für jegliche zeitnahe Annäherung zwischen den beiden Ländern eingedämmt, wenn sich Handelsvermittler beider Länder in zwei Wochen treffen werden."Es ist Zahltag für Gold. Die Gewinnnehmer ernteten am Mittwoch die Früchte einer dreitägigen Rally des gelben Edelmetalls", so Barani Krishnan, Rohstoffanalyst bei Investing.com. Vorherige Berichte darüber, dass der Kongress ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet habe, wirkten sich nur wenig auf das Metall aus.Zudem habe Trump angeblich die Ukraine unter Druck gesetzt, Nachforschungen anzustellen, die seinem demokratischen Rivalen Joe Biden in der Präsidentschaftswahl 2020 schaden könnten.© Redaktion GoldSeiten.de