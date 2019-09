Gold Fields im Bullen-Trend unterwegs

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields Ltd. zeigt sich unverändert in Topform und dies, obgleich der September selbst mit einem Abschlag von bislang -8,59% zu Buche schlägt. Warum werden Sie sich Fragen ist´s dennoch bullisch. Der Grund liegt im sauberen Trendimpuls verborgen und dieser weist nun einmal nach oben. Welche Levels jetzt wieder im Fokus stehen, wollen wir uns im Nachgang näher betrachten.Innerhalb des seit 2018 etablierten Aufwärtstrendkanals fand der Kurs der Aktie, an der oberen wie auch unteren Trendlinie, mehrfach seine Bestätigung. So geschehen zuletzt in diesem Monat und seither zogen die Notierungen mit über 20% wieder stark an und führten den Minenwert vom markierten Tief bei 4,50 USD wieder nach oben. Aktuell am gleitenden 55-Tage-Durchschnitt (SMA bei 5,48 USD) notierend, könnte sich oberhalb dessen der nächste Aufwärtsschub etablieren. Die Ziele hierbei lauten 6,20 USD und darüber 6,60 USD.Im weiteren Verlauf wäre dann die obere Trendkanallinie als Richtwert zu benennen und diese stellt im Oktoberverlauf ein mögliches Potenzial in Richtung von 7,20 USD in Aussicht. Für eine solche Performance bedarf es natürlich auch eines bullischen Goldpreises und auch dieser zeigt sich, nach den gestrigen Verlusten, heute bereits wieder erholt. Sollte die Aktie jedoch auf aktuellem Niveau wieder zur Schwäche neigen, sollte die ansteigende und mehrfach bestätigte untere Trendlinie beobachtet werden.Bis zum Bereich von 4,85 USD haben die Bullen buchstäbliches Oberwasser und ein jederzeit startender Impuls fegt die Bären von der Marktbühne. Ein Rückgang unter 4,85 USD sollte jedoch genau beobachtet werden. Kommt es nämlich in Folge dessen zu einem Einbruch unter das Niveau von 4,40 USD, wäre der Startschuss einer weiteren Korrekturwelle wohl kaum zu vermeiden. Ein Test der runden Marke von 4,00 USD dürfte sich demnach anschließen, bevor darunter bereits das Level von 3,15 USD auf die Agenda rücken könnte.Der aktuelle Erholungsimpuls besitzt durchaus Fortsetzungspotenzial, sodass oberhalb von 5,50 USD mit einer weiteren Performance bis 6,20 USD bzw. 6,60 USD gerechnet werden sollte. Rein perspektivisch ergibt sich innerhalb des Aufwärtstrendkanals für die kommende Zeit ein Potenzial in Richtung von 7,20 USD.Die Bären mussten sich im September bereits geschlagen geben. Punktuell drehten die Bullen wieder auf und bestätigten dabei den Trendkanal. Daher gilt es auf die Trendlinien zu achten. Ein Rückgang unter 4,85 USD könnte dabei weitere Abgaben bis 4,40 USD und tiefer bis zur runden Marke bei 4,00 USD provozieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.