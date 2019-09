Goldsource Mines Inc. nimmt Handel am OTCQB®-Markt auf

VANCOUVER, 26. September 2019 - Goldsource Mines Inc. (TSX-V: GXS | OTCQB: GXSFF) (Goldsource oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen für den Handel am von der OTC Markets Group betriebenen OTCQB®-Markt unter seinem bestehenden Kürzel GXSFF zugelassen wurde. Der Handel beginnt am Freitag, den 27. September 2019.Der OTCQB-Markt ist für US- und globale Unternehmen gedacht, die sich in der Anfangs- oder Entwicklungsphase befinden. Für eine Notierung muss die Finanzberichterstattung des Unternehmens auf dem aktuellen Stand sein. Außerdem muss das Unternehmen einen jährlichen Prozess zur Verifizierung und Zertifizierung des Managements durchlaufen.Yannis Tsitos, President von Goldsource, sagt dazu: Wir freuen uns über die Aufnahme des Handels am OTCQB-Markt. Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorne, da wir unsere Bemühungen weiterhin auf die Steigerung der Bekanntheit, Sichtbarkeit und Liquidität des Unternehmens konzentrieren. Wir sind der Ansicht, dass uns dies ermöglicht, unsere aktuelle Aktionärsbasis in den USA auszubauen und diesen Investoren im Allgemeinen eine bessere Handelsplattform zu bieten.US-Investoren können die aktuellen Finanzdaten und den Level 2-Kurs in Echtzeit für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com einsehen. Goldsource Mines Inc. (www.goldsourcemines.com) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das aggressiv an der Entwicklung seines zu 100% im Eigenbesitz befindlichen Eagle Mountain Saprolit- und Hartgestein-Goldprojekts in Guyana, Südamerika arbeitet. Von 2016 bis 2017 führte das Unternehmen im Rahmen einer Schwerkraft-Pilotanlage Tests der reinen Schwerkraft-Goldproduktion sowie der Trocken- und Nass-Tagebautechnik durch. Goldsource wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das sowohl bei der Exploration und Entdeckung als auch bei der Projekterrichtung Erfolge vorweisen kann.Ioannis (Yannis) Tsitos, PresidentGoldsource Mines Inc.Goldsource Mines Inc.Ansprechpartner:Ioannis (Yannis) Tsitos, PresidentFred Cooper, Investor RelationsTel: +1 (604) 694-1760Fax: +1 (604) 357-1313gebührenfreie Tel:1-866-691-1760 (Kanada & USA)E-Mail: info@goldsourcemines.comWebsite: www.goldsourcemines.com570 Granville Street, Suite 501Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!