UBS: Saisonale Faktoren heben Goldpreis an

Wie das Nachrichtenportal MiningNews.net berichtet, würde eine steigende Goldnachfrage in Indien und China der Schweizer Investmentbank UBS zufolge den Aufwärtstrend in Gold aufrechterhalten, was wiederum das Investoreninteresse ankurbeln sollte.UBS zufolge genoss Gold ein guter drittes Quartal, in dem der Goldpreis um 8% stieg. Zwei Faktoren würden nahelegen, dass Gold in nächster Zeit weitere Gewinne verzeichnen könnte. In Indien brachte die Monsunzeit mehr Regen, was Einnahmen in der Landwirtschaft erhöhen werde und zu verstärkten Goldkäufen führt.In China stiegen währenddessen die Termingeschäfte an der Shanghai Gold Exchange auf Höchststände und die Bestände der chinesischen Gold-ETFs steigen seit Ende Mai, was auf eine Zunahme des Investoreninteresses hinweist.Die Nachfrage nach physischem Gold war in China und Indien aufgrund hoher Preise schwach. Doch die Analyse von UBS legt nahe, dass die Goldnachfrage bald wieder zunimmt. "Da der Goldpreis sich gut hält, steigt wahrscheinlich die Angst, etwas zu verpassen", so Joni Teves, Stratege bei UBS. "Das ist vielversprechend und impliziert, dass der Abwärtsdruck von Makrofaktoren im Rest des Jahres wahrscheinlich durch fundamentale Nachfrage absorbiert wird.""Die Fortsetzung des Aufwärtstrends in Gold sollte letzten Endes mehr Investoreninteresse sowie Momentum-Käufer anlocken", so Teves.© Redaktion GoldSeiten.de