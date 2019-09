MKS - 1.500 Dollar noch immer solide Unterstützungslinie

Trader verfolgen weiterhin eine "Buy the Dip" Strategie, während geopolitische Ereignisse weiterhin unterstützend für einen höheren Goldpreis wirken, so MKS PAM Group laut Kitco News . "Geopolitische Entwicklungen wirken sich noch immer unterstützend auf das Edelmetall aus; es sieht jedoch so aus, als wäre die kürzliche Rally überstrapaziert worden", so MKS."Die Abwärtsbewegung veranlasste die Marktteilnehmer dazu, Vorteile aus dem niedrigeren Einstiegspunkt zu ziehen, während das Metall seinen Aufwärtstrend beibehält und die ETFs weiterhin Zuflüsse verzeichnen", erklärte das Unternehmen.Das Niveau bei 1.500 Dollar je Unze würde als solide Unterstützungslinie fungieren, wobei die nächste Abwärtsunterstützungslinie bei etwa 1.485 Dollar je Unze liegen würde. Am Donnerstag verlagerte sich der Fokus auf die Entwicklungen des Amtsenthebungsverfahrens sowie US-Daten, so MKS.© Redaktion GoldSeiten.de