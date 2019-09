Silber - Die Rally wird weitergehen!

Nachdem der Goldpreis Ende Mai aus seiner mehrjährigen Bodenbildungsformation nach oben ausbrechen konnte, kam der "kleinere Bruder" Silber erst ab Ende Juli so richtig in die Gänge. Die insgesamt fulminante Aufwärtswelle begann am Silbermarkt allerdings zeitgleich wie beim Gold Mitte Mai mit einem Tief bei 14,30 USD. Bis zum 4. September konnte der Silberpreis dann bis auf 19,65 USD um insgesamt 37,5% zulegen! Insbesondere ab der letzten Augustwoche ließen die Silberbullen für fast zwei Handelswochen ihre parabolischen Künste aufblitzen.Die stark überkaufte Lage erzwang ausgehend von 19,65 USD dann jedoch aufgrund von Gewinnmitnahmen einen deutlichen Rückfall bis auf 17,40 USD. Seit einer Woche können sich die Silbernotierungen allerdings bereits wieder deutlich erholen, so dass die Chancen auf eine Fortsetzung der Rally weiterhin sehr gutstehen.Mit dem Zwischenhoch bei 19,65 US-Dollar definierte der Silberpreis am 4. September seine neuen Aufwärtstrendkanal auf der Oberseite. Der anschließende deutliche Rückfall bis auf 17,40 US-Dollar endete bislang knapp in der Mitte dieses neuen Trendkanals, jedoch klar oberhalb der steigenden 50-Tagelinie (17,42 US-Dollar). Letztlich war es eine "alte" Trendline aus dem Jahr 2008, die die Bären stoppte.Die laufende Erholung führte den Silberpreis gestern mit 18,73 US-Dollar bereits fast bis an das 61,8% Retracement der Korrekturwelle. Können die Bullen in den nächsten Tagen die Silbernotierungen über die Marke von 18,80 US-Dollar treiben, dürfte auch das obere Bollinger Band (19,22 US-Dollar) schnell erreichbar sein. Hier wäre allerdings nochmals eine Verschnaufpause bzw. eine Konsolidierung einzuplanen.Mit neuen Kräften könnten die Bullen dann im Oktober das obere Bollinger Band nach oben aufbiegen und die Rally in Richtung 20 - 21 US-Dollar fortsetzen. Sollte der Goldpreis bis zum Januar bis auf 1.800 US-Dollar rallieren können, sind Kurse um 25 US-Dollar beim Silber denkbar.Wird das Tief der letzten Woche bei 17,40 US.-Dollar hingegen deutlich unterschritten, aktiviert sich eine größere Korrektur, die dann früher oder später auch zu einem Wiedersehen mit der noch relativ weit entfernten aber steigenden 200-Tagelinie (15,71 US-Dollar) führen sollte.Insgesamt bleiben die Edelmetalle extrem bullisch und in einem klar etablierten Aufwärtstrend. Nach dem typisch zögerlichen Start konnte der Silberpreis auf dem Weg zum Zwischenhoch einen fulminanten Spurt aufs Parkett legen. Auch wenn die Konsolidierung möglicherweise noch ein paar Wochen länger dauern sollte, spricht momentan doch alles für eine Fortsetzung der Rally beim Gold und Silber. Alle Rücksetzer sind daher klare Kaufchancen.Auch in Euro gelang dem Silberpreis eine fulminante Rally. Das Hoch der Aufwärtsbewegung lag hier bislang bei 17,84 Euro. Die anschließende Korrektur führte den Euro-Silberkurs zurück bis auf 15,72 Euro. Mit der laufenden Erholung konnten die Bullen bis gestern aber bereits einen Kursteil wieder zurückgewinnen. Ähnlich wie beim Silber in US-Dollar ist auf Sicht der kommenden zwei bis vier Wochen mit einer Fortsetzung der Konsolidierung zu rechnen.Gelingt der nachhaltige Ausbruch über 17,50 Euro, geht die Rally weiter. Das Nächste Kursziel liegt bei ca. 18,50 Euro.Steigt Silber in den kommenden Monaten bis auf 25 US-Dollar, sind in Euro Kurse oberhalb von 22 Euro je Feinunze durchaus realistisch.Der Rücksetzer brachte in der letzten Woche im Tief Silberkurse um 15,70 Euro. Wer die tiefen Limits in den letzten Monaten und Jahren nicht zum Einstieg in physisches Silber genutzt hat, läuft weiterhin den steigenden Kursen hinterher. Mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren lassen sich physische Silberkäufe unterhalb von 15,00 Euro sicherlich rechtfertigen. Ob es aber in diesen Wochen bzw. innerhalb der nächsten Monate bereits dazu kommt, muss angesichts der Stärke der Edelmetall-Bullen bezweifelt werden. Im Anschluss an die laufende Rally wird es aber im kommenden Jahr mit Sicherheit wieder sehr gute Kaufchancen geben.Bitte erwarten sie bei den Edelmetallen grundsätzlich keine fulminanten Kursgewinne, sondern machen sie sich nochmals klar, dass es sich bei den Edelmetallen um eine Versicherung gegen dramatische Verwerfungen an den Finanzmärkten handelt! Auch wenn die Performance im Vergleich zu anderen Anlageklassen in den letzten Jahren ziemlich enttäuschend war, führt an den Edelmetallen als Stabilisator und ruhender Anker kein Weg vorbei. Die letzten Monate haben das mal wieder eindrucksvoll bewiesen.© Florian GrummesHinweis Redaktion: Herr Grummes ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse , die am 8. & 9. November 2019 in München stattfindet.