Fortuna Silver vom Glück verlassen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Das kanadische Silberminenunternehmen Fortuna Silver Mines Inc. verbleibt auf den hinteren Performanceplätzen. Gegenwärtig auch schon wieder schwach mit einem Abschlag von allein -19% im September, sollte es heute und insbesondere in der nächsten Woche sehr spannend rund um die Unterstützung bei 2,90 USD werden. Von glücklicher Performance sind die Anleger jedenfalls weit entfernt und so betrachten wir die Details im Nachgang, um ggf. doch einen Lichtblick zu erhaschen.Das nunmehr klar ersichtliche Doppeltop an der oberen Trendlinie des seit 2016 etablierten Abwärtstrendkanals führte bereits zu den eingangs erwähnten Verlusten von rund -19%. Unmittelbar vor der Unterstützung bei 2,90 USD verweilend, besteht nunmehr die Gefahr einer weiteren Abschwächung, sofern dieses Level per Tages- oder auch Wochenschlussstand unterschritten wird. Speziell unterhalb von 2,80 USD drohen weitere Abgaben bis mindestens 2,45 USD und ggf. in Richtung der Tiefs vom Mai bzw. Juni im Bereich rund um 2,10 USD.Sollte demgegenüber die Zone um 2,90 USD wieder verstärkte Nachfrage bzw. Käufer reaktivieren, so könnte sich im Zuge einer Stabilisierung rund um dieses Level herum durchaus wieder ein Auftrieb eröffne. Eine dann mögliche Attacke bis zum Widerstandsbereich von 3,40 bis 3,60 USD sollte in der Folge nicht überraschen. Ein weiterer Ausbruchsversuch über die Abwärtstrendlinie des Kanals anzusteigen, könnte dabei mit Erfolg gekrönt sein.Speziell bei einem Anstieg über 3,60 USD, wäre ein weiterer Aufwärtslauf bis zum Hoch vom 7. August bei 4,09 USD denkbar. Obgleich das eigentliche Zielpotenzial des Ausbruchs beim Widerstand von 4,40 USD je Anteilsschein zu definieren ist.Im vorausliegenden Unterstützungsbereich um 2,90 USD entscheidet sich der weitere Verlauf. Wobei dort sich dort, unter spekulativen Gesichtspunkten, natürlich eine Chance für bullisch ausgerichteten Marktteilnehmer eröffnet. Gelingt nämlich die Stabilisierung, könnte sich eine Attacke auf 3,60 USD eröffnen, welche gefolgt mit einem Ausbruch darüber sogar weiteres Potenzial bis zur Marke von 4,40 USD verspricht.Ein weiterer Rückgang, mitsamt Einbruch unter die Unterstützung bei 2,90 USD, lässt nichts Gutes für die folgenden Tage/Wochen vermuten. Insbesondere bei einem Rücklauf unter das Niveau von 2,80 USD, sollte man mit einer Ausdehnung der Korrektur bis 2,45 USD und ggf. noch tiefer bis in den Bereich um 2,10 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.