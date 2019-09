Defla XXXL - Flucht ohne Ziel (außer einem)

Keine Ahnung wohin, nur schnell in Sicherheit bringen, eine komplexe Emotion ergriff in der Berichtswoche die Märkte. Etwas plastischer ausgedrückt, sowasmusste her. Schnell, groß, gemütlich, aber nichts, was eine Entscheidung bräuchte und daher auch nichts, was ganz schnell, ganz gemütlich noch ganz groß wäre.Das hier also, nämlich PalladiumNeues All-Time-High inclusive im Preis (Palladim in USD) und schon sensationell in der Kreuzrelation zum EUR, nämlich bei 1537.- EUR/ Unze, das ist dann schon erfreulichst. Vor allem, wenn man es immer gesagt hat seit 2011.Aber wie das Kraftfahrzeug auf dem Bild ist eben Palladium nicht ganz so sportlich in der Inflation- käme diese- wie ein Mc Laren,nicht ganz so geräumig wie ein 6 Meter Minibus,und nicht so geländetauglich wie ein Diesel-Geländewagen mit Starrachsen.