AngloGold Ashanti - Was hoch steigt, kann tief fallen

Die Aktie des südafrikanischen Bergbauunternehmens und Goldförderers AngloGold Ashanti Ltd. hat in den letzten 12 Monaten einen regelrechten Höhenflug erlebt. Von Kursen unter 8 USD hat sich der Wert auf fast 24 USD mehr als verdreifacht. Doch nach über 20% Kursverlust seit Ende August sind viele Aktionäre wieder stark verunsichert. Droht der Aktie eine neue Baisse?Gegenüber der letzten Analyse vom 23. Juni "AngloGold Ashanti - Wie auf goldenen Schienen" und auch der Einschätzung vom 28. Februar "AngloGold Ashanti - Nach über 120% Kursgewinn jetzt noch rein?" wurde das mittelfristige Kursziel von ca. 19,53 und 22,91 USD auf Basis der besagten Widerstandszone zielstrebig abgearbeitet. Mit dem Hoch vom 28. August bei 23,85 USD hatte das Bullenlager zeitweise den höchsten Stand seit März 2013 erreicht. Im Zusammenhang mit einem kleinen Fehlausbruch über die besagte Widerstandszone, war das offenbar zu viel Euphorie auf einmal …Ein Verlust von zeitweisen 22% ab den Jahreshochs und zwei sehr schwache Handelswochen, die an den Sommer 2016 erinnern, laden derzeit nicht für Neuinvestitionen ein. Auch der RSI, der aktuell bei 56 notiert und von fast 82 "kommt", taugt derzeit nicht als Hinweisgeber.Sehr wahrscheinlich wird sich AngloGold Ashanti am HUI-Index orientieren. Das könnte bedeuten, dass die Aktie in den nächsten Wochen bis zum Jahresende noch an einer Konsolidierung bastelt. Solange im Zuge derer die Zwischenhochs aus dem Februar mit 15,86 USD nicht unterschritten werden, ist charttechnisch die Welt in Ordnung. Im besten Fall wird der grüne Aufwärtstrend (ca. 18/16 USD) direkt getestet und als Sprungbrett für eine neue Trendwelle in Richtung 26/27 USD genutzt.© Robert SchröderOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.