Gleicher Preis aber andere Psychologie

Silber in US-Dollar, Tageschart per 17. September 2019

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 23. September 2019

Wir haben am 17. September in unserem Telegrammkanal live einen richtungsweisenden Long-Einstieg im Silber gepostet. Drei Tage später veröffentlichten wir unser wöchentliches Chartbuch, rieten jedoch nicht zu einem Long-Einstieg, obwohl die Preise fast identisch waren. Warum?Ein Aspekt war, dass das Chartbuch eine größere Übersicht und als solches einen größeren Zeitrahmenausblick bot. Es ist unerlässlich, Zeitrahmen-Relativitätsfehlern nicht zu erliegen. Unterschiedliche Zeiträume haben unterschiedliche Sichtweisen auf den Markt. Dies war in diesem Fall jedoch nicht ganz der Fall. Der gleiche Preis bedeutet nicht das gleiche Geschäft oder das gleiche Risiko, sondern der gleiche Preis aber eine unterschiedliche bzw. andere Psychologie.Ein Einstieg am 20. dieses Monats wäre ein Breakout-Spiel gewesen und kein Fortsetzungsmuster. Psychologie, Risiko, Positionsgröße und andere Faktoren wären völlig anders gewesen. Wir sind nicht nur keine großen Fans von Breakout-Spielen, sondern in diesem Fall waren Nachrichten der treibende Faktor. Darüber hinaus bevorzugen wir insbesondere keine Breakout-Spiele in überdehnten Märkten. Unterschiedliche Psychologie führt zu einer völlig anderen Ausführungsmethode - ein Aspekt, der das Ergebnis eines Handels stark beeinflussen kann. Gleicher Preis - andere Psychologie.Dieser Fortsetzungseinstieg, mit kleiner Positionsgröße da relativ spät innerhalb der gesamten Bewegung, bestätigte sich vielversprechend. Dies vor allem aufgrund des gesunden Retracements und eines insgesamt intakten Silbertrends mit günstigen Interna am Tag des Einstiegs. Es gab auch ein günstiges Zusammenspiel mit dem Goldmarkt am Tag des Einstieges.Am 23. September brachen an den nachrichtengetriebenen Märkten die Silberpreise durch Widerstand nach oben aus. Unser erstes Ziel, das Risiko aus dem Handel zu nehmen, indem wir die Hälfte vom Tisch nehmen, wurde erreicht. Danach haben wir die Stopp-Levels an unseren Einstiegspunkt angepasst, um das Risiko komplett aus dem Trade herauszunehmen und um Gewinne zu sichern. Exit- und Stopp-Anpassung wurden live in unserem Telegrammkanal angekündigt.