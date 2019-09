Kitco-Umfrage: Wall Street neutral, Main Street optimistisch

Die Analysten an der Wall Street prognostizieren Goldpreise, die an eine Handelsspanne gebunden sein werden, trotz der kurzfristig zunehmenden Volatilität, so berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Goldpreisprognose. Währenddessen bleiben Investoren an der Main Street weiterhin bullisch, obwohl die Stimmung auf ein Dreimonatstief zurückgeht.Diesmal nahmen 16 Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Davon waren 8 (50%) der Meinung, dass Gold in dieser Woche Seitwärtsentwicklungen verzeichnen wird. Zudem gaben 5 (31%) Analysten an, dass sie einen höheren Goldpreis erwarten würden. Die drei (19%) verbleibenden Teilnehmer prognostizierten einen niedrigeren Preis für diese Woche.Zudem gaben auch 855 Kleinanleger ihre Meinung ab. Von diesen waren 479 (56%) der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Weitere 222 (26%) prognostizierten, dass es zu einem Preisrückgang kommen wird. Die verbleibenden 154 (18%) Befragten erklärten, dass sie einen Seitwärtsmarkt erwarten würden.© Redaktion GoldSeiten.de