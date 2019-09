Fed sollte standhaft bleiben, was Zinsen angeht

Präsident der Philadelphia Federal Reserve, Patrick Harker, erklärte am Freitag, dass die Zentralbank an den Seitenlinien verweilen sollte, bis klar wird, wie sich die wirtschaftlichen Abwärtsrisiken entwickeln werden, so berichtet MarketWatch . "Meine Meinung ist, dass wir standhaft bleiben, die Dinge zur Ruhe kommen und beobachten sollten, wie sich alles entwickelt", erklärte er in einer Ansprache.Die Wirtschaft sehe sich Abwärtsrisiken gegenüber, so Harker, die größtenteils durch den Handel und internationale Entwicklungen sowie "die Unsicherheit, die sie verursachen", ausgelöst werden. Die Zinspolitik der Fed könne hingegen "das Risiko nicht abmildern", meinte er."Die Fed kann die verfügbaren Hebel betätigen, um ein gastfreundlicheres Umfeld für das Wachstum zu erschaffen, doch der Trend des Wirtschaftswachstum wird durch die Fiskalpolitik angetrieben", erklärte Harker.© Redaktion GoldSeiten.de