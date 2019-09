Goldkaufrausch - eine gewinnbringende Zeit

Milliardärsvermögen scheinen durch die weltweiten Handelsspannungen angegriffen zu werden, wobei es für eine Gruppe, Magnate mit deutlichen Anteilen an Goldbergbauassets, eine gewinnbringende Zeit ist, so berichtet Investing.com Suleiman Kerimov, dessen Familie 78,6% von Polyus kontrolliert, Russlands größtem Goldproduzenten, ist dabei der größte Gewinner. Danach folgt Ägyptens Naguib Sawiris, der Aktien in Goldminen durch sein Unternehmen La Mancha Resources besitzt. Laut eigenen Angaben habe er Bloomberg im letzten Jahr erzählt, dass er einer der größten Goldbergbauinvestoren sei und erwarte, dass der Goldpreis 1.800 Dollar je Unze erreiche."Ehrlich gesagt, müssen wir auf jedem Niveau kaufen", erklärte auch Mark Mobius in einem Bloomberg-Interview im letzten Monat. "Die langfristige Goldprognose klettert nach oben, und der Grund dafür ist die Tatsache, dass die Geldmenge zugenommen hat. Durch die Bemühungen der Zentralbanken, die Zinsen zu senken, werden sie wie verrückt drucken."Es gibt jedoch auch Skepsis gegenüber der aktuellen Rally. Guy Wolf, Marktanalyst bei Marex Spectron, erklärte, dass es schwierig sei, ein Argument für Gold anzubringen, da es keinerlei Renditen zahle und gegen einen steigenden Dollar kämpfe.© Redaktion GoldSeiten.de