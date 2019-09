Normalisierung von Gold-Silber-Verhältnis unwahrscheinlich ohne steilere Renditekurve

Auch wenn sich das Gold-Silber-Verhältnis unter Druck zur Normalisierung befindet, so glauben einige Analysten, dass das Verhältnis nicht zurückgehen wird, solange die Renditekurve nahe der 0% verbleibt, so berichtet News.Metal.com Aktuell befindet sich das Verhältnis bei 85, 40% höher als der historische Durchschnitt der letzten 30 Jahre bei 60. In den letzten fünf Jahren gab es den definitiven Trend, dass es eine inverse Korrelation zwischen den beiden Variablen gibt, mit einem Korrelationskoeffizienten von 74%. Während die Renditekurve abflachte, stieg das Gold-Silber-Verhältnis stetig.Der Silberpreis befindet wird nach oben und nach unten unter Druck gesetzt. Zudem sieht sich die industrielle Nachfrage nach Silber aufgrund des Wirtschaftsabschwungs der letzten Jahre Widerstand gegenüber. Die physische Nachfrage nach Silber erreichte 2015 eine Spitze, ging die folgenden Jahre zurück und blieb nach 2017 flach.Wichtig sei jedoch, dass die Verwendung von Photovoltaik-Technologie einen deutlichen Anstieg der Silbernachfrage über denselben Zeitraum angetrieben hat; dies reichte jedoch nicht dafür aus, die Verluste anderer Branchen auszugleichen.Über die letzten fünf Jahre war es selten der Fall, dass das Gold-Silber-Verhältnis von der Renditekurve entkoppelt wurde. Eine derartige Normalisierung ist unwahrscheinlich, solange sich die Wirtschaftsprognose nicht verbessert.© Redaktion GoldSeiten.de