Ist das der echte Treiber für die kürzliche Goldschwäche?

Quelle: Bloomberg

Trotz extrem taubenhafter Fed-Plauderei (und einer erneuten Erweiterung ihrer Bilanz), einer Liquiditätskrise, die Rückkäufe durch die NY-Fed auslöste, erneut eskalierender Handelsspannungen, eines Breakdowns der Gespräche mit Nordkorea und natürlich Trumps Amtsenthebungsprozess wurden die als sichere Häfen angesehenen Edelmetalle in den letzten Tagen vernichtet und brachen unter 1.500 Dollar...Die Frage, die sich viele Investoren stellen, ist... warum?Die Antwort ist überraschend einfach... die Feiertage Chinas, die goldene Woche.Wie Mac Slavo von SHTFplan.com zuvor schrieb und was sich erneut als richtig erwies:Fragen Sie die Experten in den Finanzmedien und Sie erhalten einen Schwall an Erklärungen, auf welche Art und Weise die Dollarstärke oder die sich verbessernde Gesundheit der Weltwirtschaft die Schuld tragen.Man könnte angemessen argumentieren, dass die Dollarstärke diese Woche sicherlich Abwärtsdruck auf den Goldpreis ausüben könnte. Ebenso könnte man den Punkt anbringen, dass die Mainstream-Perspektive davon ausgeht, dass sich die Wirtschaft verbessert. Das bedeutet wiederum, dass sich Investoren nicht im Panikmodus befinden und keinerlei Gründe besitzen, sichere Assets zu besitzen. Doch keines dieser Argumente könnte realistisch zu dem Niederschlag führen, den wir diese Woche erlebten.Der anerkannte Gold- und Silberanalyst Andy Hoffman meinte, dass die Antwort einfacher sein könnte, als wir vielleicht glauben:Es gibt keinen Grund... Es gibt noch nicht einmal ein Propaganda-Meme, warum [Gold fallengelassen wurde]... Es gibt noch nicht einmal mehr negative Nachrichten für Edelmetalle...Die Tatsache ist, [wie in den letzten paar Jahren, als die Preise zusammenbrachen], dass der chinesische Markt für die Woche geschlossen ist.Ein Blick auf die Goldpreisentwicklungen der letzten paar Jahre deutet darauf hin, dass er Recht haben könnte...Ab Donnerstag befindet sich der chinesische Markt im Urlaub für die goldene Woche und diese Schwäche scheint von Tradern verursacht worden zu sein, die dem traditionellen Chaos vorangingen, das der Rest der Welt erlebt, wenn China das Spielfeld verlässt.China wird am 9. Oktober wieder die Märkte öffnen und das bedeutet, dass die Shanghai Gold Exchange, die 2015 die Tore öffnete, um die westliche Manipulation der Edelmetalle zu kontern, wahrscheinlich dabei helfen wird, die Preise wieder dorthin zu bringen, wo sie sich vor diesem kürzlichen Takedown befanden.Wir könnten falsch liegen, doch etwas sagt uns, dass die Gold- und Silberpreise nicht viel länger so niedrig bleiben werden und dass wir sehr wohl eine komplette Kehrtwende beobachten könnten, wenn die chinesischen Märkte am 9. Oktober wieder geöffnet werden.© ZeroHedgeDer Artikel wurde am 29. September 2019 auf www.zerohedge.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.