EMX Royalty: Neuigkeiten zu Gold Line Resources und den Royaltys-Konzessionsgebieten Gold Line

Vancouver, 30. September 2019 - EMX Royalty Corp. (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) (das Unternehmen oder EMX) freut sich, bekannt zu geben, dass sein Partner Gold Line Resources (GLR), ein Privatunternehmen mit Sitz in British Columbia, eine überzeichnete private Finanzierung abgeschlossen und damit einen Erlös von 912.750 Dollar erzielt hat (alle Dollar-Beträge sind in CAD ausgewiesen). GLR entwickelt derzeit die Royaltys-Konzessionsgebiete Gold Line von EMX in Zentral-Schweden, eine Gruppe von 13 Explorationskonzessionen (die Konzessionsgebiete), weiter. Die Konzessionsgebiete beinhalten eine Vielzahl von Goldzielen, Anomalien und historischen durch Bohrungen definierten Mineralisierungszonen (siehe Abbildung 1). Nähere Informationen zu den Konzessionsgebieten finden Sie in der EMX-Pressemeldung vom 4. April 2019 und unter www.EMXroyalty.com.Zusätzlich zum Abschluss der Finanzierung hat GLR in diesem Sommer eine Reihe von Explorationsarbeiten über den gesamten Konzessionsgebieten durchgeführt. Diese Programme beinhalteten umfassende Boden-, Fluss- und andere Probenahmen an der Oberfläche sowie geophysikalische Bodenmessungen über ausgewählten Zielgebieten. Diese Programme sind nun weitgehend abgeschlossen und GLR wartet auf die Ergebnisse der Probenahmen. Das Ziel der Programme besteht darin, Ziele für Bohrungen zu verfeinern und neue vorrangige Explorationsziele zu ermitteln.Einzelheiten der Finanzierung. GLR hat durch die Ausgabe von 18.255.000 Anteilen von GLR zum Preis von 0,05 Dollar pro Anteil 912.750 Dollar eingenommen. GLR beabsichtigt, die Mittel für die Durchführung weiterer Explorationen in den Konzessionsgebieten sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Diese Arbeiten werden sich auf kostengünstige feldbasierte Ansätze mit hoher Effektivität konzentrieren, um die Konzessionsgebiete auf weitere Bohruntersuchungen vorzubereiten.Nach Abschluss der Transaktion wird EMX eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return) von 3 % auf die Konzessionsgebiete sowie eine 9,9 %-Beteiligung an Gold Line Resources und andere Gegenleistungen erhalten. EMX hat das Recht, seine 9,9 %-Beteiligung an GLR durch die Ausgabe weiter GLR-Anteile an EMX zu wahren, ohne dass EMX weitere Kosten entstehen, und zwar bis GLR ein neues Eigenkapital von insgesamt 5.000.000 Dollar eingeworben hat. Nähere Einzelheiten zu den Bedingungen der Vereinbarung zwischen EMX und GLR entnehmen Sie bitte der EMX-Pressemeldung vom 4. April 2019.- Umfassende Bodenprobenahmen über Gebieten mit bekannter Goldmineralisierung und historischen Anomalien.- Flusssedimentprobenahmen über der gesamten Fläche der Konzessionsgebiete.- Bodenmessungen der Magnetfeldstärke auf 550 Linien-Kilometern über mehreren Konzessionen.- Eingehende Kartierungen und Probenahmen zuvor bekannter Zonen mit Goldmineralisierung.- Insgesamt wurden im Laufe der Sommerprogramme etwa 1.200 Oberflächenproben verschiedener Typen entnommen.- Probenahmen bei historischen Bohrlöchern, die zuvor noch nicht analysiert worden waren: insgesamt dreißig Kernproben aus aussichtsreichen Mineralisierungszonen.- Erstellung von 3-D-Modellen für historische durch Bohrungen definierte Mineralisierungszonen.EMX ist mit den ersten Ergebnissen von GLR und den vorrangigen Explorationszielen, die bislang identifiziert wurden, sehr zufrieden. Es werden voraussichtlich weitere Zielgebiete ermittelt, sobald die endgültigen Analyseergebnisse der Sommer-Explorationsprogramme vorliegen. GLR hat EMX mitgeteilt, dass es in naher Zukunft voraussichtlich in Verbindung mit einer weiteren Kapitalaufnahme für die Durchführung eines ersten Bohrprogramms im Jahr 2020 eine Börsennotierung anstreben wird.Die Konzessionsgebiete im Überblick. Die Konzessionsgebiete beinhalten Explorationskonzessionen mit einer Grundfläche von 54.591 Hektar, die einen linearen Trend über 170 Kilometer in Nord-Süd-Richtung bilden. Hierzu gehören die Konzessionsgebiete Storjuktan, Paubacken, Paubacken Norra, Blabarliden, Rotjanen und Kankberg Norra. Jedes dieser Konzessionsgebiete wurde aufgrund des Vorliegens einer gemeldeten Goldmineralisierung oder geologischer Merkmale ähnlich jener anderer bekannter Goldvorkommen und -lagerstätten in der Region ursprünglich von EMX erworben. Mehrere der Konzessionsgebiete weisen zutage tretende oder durch historische Bohrungen definierte Zonen mit Goldmineralisierung auf, die einer weiteren Bewertung bedürfen. Dazu gehört ein historischer Abschnitt von 6 Metern mit im Schnitt 11,2 g/t Gold in Bohrloch DH07-23 (wahre Mächtigkeit unbekannt), das 2007 von Lappland Goldminers AB Gemeldet in: Inbjudan Till Teckning av Aktier i Lappland Goldminers AB (publ), 2011; das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Ergebnisse zuverlässig und relevant sind; ein qualifizierter Sachverständiger hat jedoch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Bohrergebnisse zu verifizieren.Die Konzessionsgebiete schließen auch Bereiche ein, in denen in der Vergangenheit Gold abgebaut wurde. Diese werden ebenfalls als mögliche Erschließungsmöglichkeiten im Kleinmaßstab bewertet.Anmerkungen zu Explorationsergebnissen und nahe gelegenen Minen und Lagerstätten. Die geochemischen Erkundungsproben und geophysikalische Untersuchungen von GLR wurden gemäß den branchenüblichen Best-Practice-Standards durchgeführt. EMX und GLR haben noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Bohrergebnisse oder Produktionsdaten der Konzessionsgebiete zu verifizieren; sie betrachten diese Informationen jedoch als zuverlässig und relevant. Die nahegelegenen Minen und Lagerstätten in der Region bieten den Kontext für die Konzessionsgebiete, die in einem ähnlichen geologischen Milieu vorkommen. Dies ist jedoch nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass die Konzessionsgebiete ähnliche Tonnagen oder Erzgehalte beherbergen.Dr. Eric P. Jensen, CPG und ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel- und Basismetalle. 