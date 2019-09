Great Atlantic Resources erweitert Liegenschaft Glenelg Vanadium um das Dreifache

Vancouver, 30. September 2019 - Great Atlantic Resources Corp. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, bekannt zu geben, dass es seine Liegenschaft Glenelg Vanadium durch Abstecken zusätzlicher Mineral-Claims erweitert hat. Die Fläche der im südwestlichen New Brunswick gelegenen Liegenschaft wurde etwa verdreifacht, und zwar auf derzeitig rund 3.500 Hektar. Auf der Liegenschaft befinden sich Vanadium- und Titanmineralisierungen, die im Bocabec Gabbro Complex vorkommen.Von dem Unternehmen durchgeführte und gemeldete historische Zufallsproben des Grundgesteins innerhalb der Liegenschaft Glenelg aus dem geschichteten Bocabec Gabbro Complex haben einen signifikanten Gehalt an Vanadium und Titan geliefert. Historische Grundgesteins-Zufallsproben sollen signifikante Werte für Gold, Kobalt und Wismut geliefert haben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48993/NR- GR-09-30-2019- Glenelg Expansion_de_de_PRCOM.001.jpegVanadium-, Titan- und Eisenmineralisierung im geschichteten Bocabec Gabbro Complex.Unternehmens- und historische Grundgesteins-Zufallsproben von 0,33% & 0,42% V2O5 & 27,5% TiO2.Historische Grundgesteins-Zufallsproben von 14 g/t Au, 1,28% Bi & 0,65% Co.Die jüngste Mineral-Absteckung durch das Unternehmen dehnte die Liegenschaft Glenelg erheblich nach West-Nordwesten aus und bedeckte zusätzlichen Boden, der unter dem Silurian Bocabec Gabbro Complex (intrusiver Komplex einschließlich Gabbro, Granodiorit, Diorit und Granit) liegen soll, Gebiete mit gemeldeten magnetischen Anomalien und drei Goldvorkommen (wie in den Akten des New Brunswick Department of Energy and Resource Development Mineral Occurrence beschrieben). Solche magnetischen Anomalien werden von der Unternehmensleitung als Ziele für vanadium- und titanhaltige, magnetitreiche Schichten innerhalb des Komplexes interpretiert. Eine berichtete Grundgesteins-Zufallsprobe von einer Quarz-Sulfid-Brekzie aus einem der Goldvorkommen aus dem Jahr 1990 soll 1,33 g/t Gold enthalten haben.Eine vom Unternehmen aus einer Magnetschicht im Bocabec Gabbro Complex entnommene Zufallsprobe aus dem Jahr 2018 ergab 0,188% Vanadium (0,33% V2O5), 10,3% TiO2 und 25,71% Eisen. Diese Probe wurde innerhalb der südöstlichen Region der Liegenschaft innerhalb der vom Unternehmen erworbenen, ursprünglichen Mineral-Claims entnommen. Sie wurde von einem Sachkundigen entnommen. Diese Probe wurde von ALS Canada Ltd. durch XRF Fusion analysiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48993/NR- GR-09-30-2019- Glenelg Expansion_de_de_PRCOM.002.jpegEine weitere Gesteins-Zufallsprobe aus dem Jahre 2018 aus der gleichen südöstlichen Region der Liegenschaft soll 0,234% Vanadium (0,42% V2O5), 7,34% Titan (12,2%TiO2) und 28,8% Eisen geliefert haben. Diese Probe wurde von einem der Optionspartner des Unternehmens für die Liegenschaft entnommen. Eine Probe aus dem Jahr 2013 aus dieser Region soll 16,5% Titan (27,5% TiO2) ergeben haben. Diese Proben wurden bisher nicht von einem Sachkundigen überprüft.Polymetallische Adern werden von der Liegenschaft Glenelg gemeldet. Eine im Jahr 2006 entnommene Zufallsprobe ergab 2,6 Gramm pro Tonne (g/t) Gold und 0,65 % Kobalt. Eine 2013 entnommene Probe aus einer Sulfid-Ader soll 14 g/t Gold, 1,28% Wismut und 0,12% Kobalt ergeben haben. Beide Proben wurden innerhalb der südöstlichen Region der Liegenschaft, innerhalb der ursprünglichen, vom Unternehmen erworbenen Mineral-Claims gemeldet. Diese Proben wurden bisher nicht von einem Sachkundigen verifiziert.Die Liegenschaft Glenelg wurde bisher wenig erforscht. Die Unternehmensleitung kann keine Beweise für historische Bohrungen auf der Liegenschaft finden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48993/NR- GR-09-30-2019- Glenelg Expansion_de_de_PRCOM.003.pngDie Liegenschaft Glenelg befindet sich unmittelbar südlich des Clarence Stream Gold Project von Galway Metals Inc. (TSXV.GWM). Ein Teil der nördlichen Grenze der Liegenschaft Glenelg grenzt an das Goldprojekt Clarence Stream von Galway. Galway berichtete über eine Ressourcenschätzung nach NI 43-101 für das Projekt im Jahr 2017 und berichtete über insgesamt gemessene plus angezeigte Ressourcen von 6.178.000 Tonnen mit 1,96 g/t Gold (390.000 Unzen Gold) und insgesamt abgeleitete Ressourcen von 3.409.000 Tonnen mit 2,53 g/t Gold (277.000 Unzen Gold). Galway berichtete Anfang des Jahres über einen neuen Goldfund beim Clarence Stream Gold Project, bei der ein Bohrloch 7,3 g/t Gold über eine Kernlänge von 36,7 Metern durchschnitten haben soll (Galway Pressemitteilung vom 13. Februar 2019).Die Liegenschaft Glenelg Vanadium befindet sich im Südwesten von New Brunswick, etwa 17 Kilometer östlich der Stadt St. Stephen und etwa 15 Kilometer nordwestlich der Liegenschaft Mascarene des Unternehmens, die mehrere Mineralvorkommen mit Kobalt, Kupfer, Nickel, Zink, Blei, Gold und / oder Silber beherbergt.Die Leser werden gewarnt, dass die Mineralisierung auf dem Clarence Stream Gold Project und der Liegenschaft Mascarene des Unternehmens nicht unbedingt ein Hinweis auf Mineralisierung auf der Liegenschaft Glenelg Vanadium ist.David Martin, P.Geo., VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.Für das Board of Directors:Christopher R AndersonHerr Christopher R Anderson: Always be positive, strive for solutions, and never give upPresident, CEO, DirectorDirekt: +1 604-488-3900Unseren Anlegerservice erreichen Sie unter:604-488-3900 Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.Great Atlantic Resource Corp.888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können möglicherweise erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!