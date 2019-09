Monument Mining: 3D-Strukturstudie bestätigt Potenzial in Fallrichtung nahe der Mine und hebt regionale Höffigkeit auf Murchison hervor

VANCOUVER, - Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die strukturgeologische 3D-Targeting-Studie das Potenzial in Fallrichtung nahe der Mine bestätigt auf die regionale Höffigkeit auf dem Goldprojekt Murchison hervorhebt. Diese Studie ist Teil der Explorationsarbeiten im Rahmen der Entwicklungsstrategie auf Murchison. Die in Fallrichtung neu identifizierten Ziele könnten die beste Möglichkeit für eine kurzfristige Entdeckung und Erhöhung der Ressourcenbasis bieten.Die Studie wurde von den erstrangigen Strukturgeologen Dr. Jun Cowan und Dr. Oliver Kreuzer (X-plore GeoConsulting) mit Unterstützung von Dr. Amanda Buckingham (Fathom Geophysics) im Auftrag von Monument Mining durchgeführt.Dr. Jun Cowan kommentiert: "Durch unsere Analyse haben wir mehrere Zielgebiete identifiziert, die Bohrtests mit einer soliden strukturgeologischen Unterstützung rechtfertigen. Auf dem Goldprojekt Murchison wurde bereits festgestellt, dass es das Potenzial für ein Abtauchen der historischen Lagerstätten in die Tiefe besitzt, aber die Identifizierung in geringer Tiefe liegender Ziele ist ein signifikanter Bruch mit der konventionellen Ansicht, dass es keine ungeprüften Gebiete gibt, die nicht in den Burnakura-Goldfeldern beprobt wurden."Er fügte hinzu: "Die strukturgeologische 3D-Studie legt nahe, dass MMY innerhalb von 100 bis 200 m unter der Oberfläche viele in geringer Tiefe liegende Ziele hat, die auf den Burnakura-Goldfeldern und in Gabanintha noch überprüft werden müssen. Von den historischen Ressourcen könnten erhebliche Erzvorkommen in die Tiefe abtauchen. Wenn die Gehalte zunehmen und die Erztaschen eine gute Kontinuität aufweisen, kann MMY in Gabanintha und Alliance schnell eine angemessene Ressource zusammenstellen".- Sowohl in Burnakura als auch in Gabanintha wurden neue hochgradige abtauchende Ziele definiert und bestehende abtauchende Ziele durch Kartierungen der Tagebaugrube und 3D-Strukturanalyse präzisiert.- Es wurde eine fortschrittliche geophysikalische Filterung der Gravitations-, Magnetik- und elektromagnetischen Daten durchgeführt, die einige der Schlüsselstrukturen deutlich darstellt, die die Position der Goldmineralisierung von der Camp- bis Bezirksebene deutlich darstellt.- Das Potenzial großer in granitähnlichen Gesteinen beherbergter Goldsysteme in den Prospektionsgebieten Lewis-Reward- und Mt. Bowie sowie das Potenzial für polymetallische VMS-Systeme im Streichen der Culculli- und Austin-Systeme wurde herausgestellt.- Basierend auf Dr. Jun Cowans spezialisierter Down-Plunge-Projektionsmethode wurden mehrere neue regionale Strukturziele auf dem Projekt Burnakura generiert.Alle Abbildungen, Tabellen und Anhänge, sofern vorhanden in dieser Meldung, können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.Das Murchison-Goldprojekt ist ein fortgeschrittenes Goldprojekt, das zu 100 % von Monument Mining Ltd. über seine hundertprozentige australische Tochtergesellschaft Monument Murchison Pty Ltd gehalten wird und aus den Projekten Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra im australischen Bundesstaat Western Australia besteht (Abbildung 1). Monument beabsichtigt, es auf der Grundlage einer erweiterten Ressourcenbasis in einen Bergbaubetrieb umzuwandeln. Dies kann durch Bohren nach neuen Entdeckungen erreicht werden.Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte des Murchison-Projekts.Die Kartierung der Tagebaugruben wurde von Dr. Oliver Kreuzer in Burnakura und Gabanintha über einen Zeitraum von 10 Tagen durchgeführt. Die Strukturmessungen aus der Kartierung der Tagebaugruben wurden dann verwendet, um Dr. Jun Cowan bei der Interpretation der Verteilung der Erzgehalte in den Prospektionsgebieten zu unterstützen. Es wurde ein spezielles Targeting-Verfahren verwendet, das zuerst feststellt, ob der Gehalt einem planar-linearen Muster folgt. Anschließend wurde zur Interpretation der Daten die Down-Plunge-Projektionsmethode verwendet. Die Daten für Burnakura und Gabanintha folgten einem planar-linearen Muster und waren daher für die Down-Plunge-Projektionsmethode zugänglich.Die meisten Tagebaugruben wurden vor Ort besucht, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten auf den Gruben Alliance, New Alliance und Lewis lag. Diese Gruben sind in Bezug auf die Geometrien und Kontrollen der Erztaschen vorhersehbarer und es wird daher angenommen, dass sie die besten Möglichkeiten für eine kurzfristige Entwicklung haben.Die Grube Allianz wurde in der Vergangenheit mehrfach kartiert und strukturellen Überprüfungen unterzogen. Diese Arbeiten etablierten ihre allgemeine Architektur, die durch eine Reihe von sanft nach N-NNO einfallenden Falten definiert wurde. Darüber hinaus wurden in dieser Studie eine Reihe von sanft nach Osten abtauchenden Falten erkannt, deren Orientierung der Abtauchrichtung der Erztaschen auf Alliance und New Alliance ähnlich ist. Unterhalb der Gruben Allianz und New Allianz wurden drei priorisierte abtauchende Zielzonen definiert (Abbildung 2).Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Die von Jun Cowan generierten Ziele Alliance und New Alliance, die 20 m bis 150 m von den bestehenden Bohrungen entfernt sind und mit einer Kontur von >= 0,2 ppm Au dargestellt werden.Ortsbesichtigungen wurden im Tagebau-Cluster Terrells, Yagahong, Kavanagh und Canterbury sowie in den historischen Abbaustätten Golden Hope North und im Zielgebiet Lorena durchgeführt. Die 3D-Modellierung des Goldgehalts ergab, dass es sanft nach NNW abtaucht, was mit dem Abtauchen der Faltenachsen und der Kleinfältelung in den Tagebaugruben sowie der ?-Achse (d. h. der Faltachse) im Einklang steht, die mittels struktureller Messungen der Schieferung und der Scherzonenebenen berechnet wurden. Unterhalb der Gruben Canterbury und Yagahong sowie des Prospektionsgebietes Golden Hope North wurden drei priorisierte abtauchende Zielzonen definiert.Es besteht ein Mangel an Explorationsaktivitäten in Gabanintha seit der Schließung der historischen Minen im Jahr 1991 - das sind 28 Jahre ohne bedeutende systematische Exploration. Es gibt nicht sehr viele Goldsysteme im Yilgarn, die ebenso wenig erkundet sind. Die Wiederaufnahme der Explorationsarbeiten in diesem Gebiet wäre sehr aufregend.Dr. Amanda Buckingham hat eine fortschrittliche geophysikalische Filterung der Gravitations-, Magnetik- und elektromagnetischen Daten durchgeführt, um in erster Linie die "Blue-Sky"-Ziele einzugrenzen und neue Ziele zu erstellen. Die neu generierten Datensätze veranschaulichen deutlich einige der Schlüsselstrukturen, die den Ort der Goldvererzung auf Camp- bis Bezirksgröße kontrollieren. Die signifikantesten Ziele sind:- Identifizierung einer magnetischen Anomalie, die zuvor nur als konzeptionelles Ziel unter dem Namen NOA 9 erkannt wurde und als eine Wiederholung des NOA-Lagerstättenclusters vermutet wurde (Abbildung 3).- Zielzonen zur Erkennung magnetischer Strukturen (SD) in Gabanintha, von denen angenommen wird, dass sie das Gabanintha-Scherzonensystem repräsentieren (Abbildung 4).- Separate Zonen mit erhöhter Leitfähigkeit entlang des Gabanintha-Scherzonenkorridors, die mit den SD-Zielzonen zusammenfallen.- Eine schmale Einschnürungszone zwischen zwei rigiden Granitoid-Felsvorsprüngen, die räumlich mit separaten Zonen erhöhter Leitfähigkeit und dem südlichen Ausläufer der SD-Zielzone Gabanintha zusammenfällt.Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Draufsicht des NOA-Bereichs mit Bohrungen und Grubenumrissen über dem Magnetik-RTP-Bild mit Strukturerkennungsfilter (SD-Filter). Der SD-Filter hebt das Vorkommen einer auffälligen von NNW nach SSO streichenden Struktur etwa 1,5 km nördlich der NOA-Lagerstätten hervor.Abbildung 4 darin zeigt: Draufsicht des Gabanintha-Gebiets mit EM-Leitern und Strukturerkennungszielen über dem Magnetik-RTP-Bild mit Strukturerkennungsfilter (SD-Filter). Der SD-Filter hebt das Gabanintha-Scherzonensystem hervor.Zusätzlich zu den neuen Zielen, die durch die fortschrittliche geophysikalische Filterung generiert wurden, wurde zusätzliches Potenzial für in granitähnlichen Gesteinen beherbergte Goldsysteme wie z. B. Lewis und Reward (Abbildung 5), Mount Bowie und FLC3 identifiziert. Dieser Typ der Goldlagerstätte hat bei früheren Erkundungsunternehmen nur begrenzte Beachtung gefunden. Zusätzlich zu dem Lewis und Reward-System, das zur Tiefe offen ist und lateral nur gering überprüft wurde, gibt es auch mehrere nicht überprüfte oder nur in sehr geringen Umfang überprüfte Granitkörper. Vorläufige Steiner-Erzsortiertests, die von Monument an der Lewis-Vererzung durchgeführt wurden, zeigen, dass sie sich für die Erzsortierungstechnologie eignet.Für die VMS-Gold- und Buntmetallsysteme wurde ebenfalls das Potenzial hervorgehoben, da Monuments Liegenschaften signifikante Flächen im Streichen der Culculli-Brauneisenzone und der Austin-VMS-Systeme besitzen. Da VMS-Systeme bekanntermaßen in Clustern vorkommen und gut auf geophysikalische Techniken reagieren, sind sie attraktive Explorationsziele.Abbildung 5 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Blick nach Westen mit Fokus auf in granitähnlichen Gesteinen beherbergte Lewis-Reward-Goldsystem und Hervorhebung eines sich abzeichnenden Systems südlich von Lewis-Reward. Die Granitoid-Intrusion wurde von MMY modelliert.Das regionale Vererzungsmuster des gesamten Burnakura-Goldfeldes wurde ebenfalls von Dr. Jun Cowan mit seiner geschützten strukturgeologischen Methode analysiert (Abbildung 6). Es wurde festgestellt, dass die NOA- und Alliance-Trends parallel zur axialen Faltenebene liegen, die man in der Abbildung der zweiten vertikalen derivativen magnetischen Gesamtintensität (2VD TMI, Second Vertical Derivative Total Magnetic Intensity) beobachten kann. Andere Lagerstätten liegen laut Interpretation entlang der Schichtung. Dies ist von großer Bedeutung, da dies darauf hinweist, dass sich die Lagerstätten mit unterschiedlichen Orientierungen wahrscheinlich während desselben Deformationsereignisses bildeten, und eine Reihe von neuen Achsenebenen und schichtungsparallelen Zielen nicht durch historische Bohrungen überprüft wurden.Abbildung 6 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Draufsicht auf Achsenebene und schichtungsparallele Ziele über der 2VD-TMI-Abbildung.Für das weitere Projektgebiet Burnakura wurde bereits ein Arbeitsprogramm genehmigt, an dem zurzeit für die vorrangigen Bohrziele in Gabanintha gearbeitet wird. Ein Bohrprogramm zur Überprüfung der abtauchenden Ziele in der Nähe der Mine in Gabanintha und Burnakura wird entworfen und laut Erwartungen wird man dort im Laufe des Jahres 2019 bohren.Aufgrund der Vielzahl von Blue-Sky-Zielen, die im Rahmen dieser Studie neu generiert wurden, müssen bestehende regionale Ziele neu bewertet und priorisiert werden. Außerdem muss eine neue regionale Explorationsstrategie entwickelt werden, die den vielversprechenden Landbesitz von Monument ausnutzt.Das Goldprojekt Murchison verfügt über historische Ressourcen von 640.000 Unzen Gold und ein voll funktionsfähiges Camp. Von der Akquisition im Februar 2014 bis dato wurden allein in Burnakura gemäß NI43-101-Standards 381.000 Unzen Gold in aktuelle Ressourcen umgewandelt oder entdeckt. Die bestehende Goldaufbereitungsanlage in Burnakura ist jetzt mit einer neu konzipierten und renovierten dreistufigen Brechanlage für die Produktion aufgerüstet worden. In den letzten Jahren wurden mehrere Studien für einen möglichen frühzeitigen Produktionsbeginn mit positiven Ergebnissen durchgeführt. Auf dieser Grundlage hat das Unternehmen beschlossen, den Goldbestand mittels einer Explorationsstrategie weiter zu erhöhen, die auf die Erkundung eines größeren Goldsystems abzielt.Im Geschäftsjahr 2019 setzte das Unternehmen das Sammeln und Zusammenstellen aller historischen und aktuellen geologischen Daten fort und schloss die strukturgeologische 2D-Modellierung und -Interpretation ab, die erste Explorationsziele geliefert hat. Ein Explorationsprogramm zum Test der Ziele wurde vorbereitet und dem Management zur Überprüfung vorgelegt.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Adrian Woolford, B.Sc. (Hons), Chefgeologe von Monument Mining Ltd., ausgearbeitet. Dr. Jun Cowan, BSc (Hons), MSc, PhD, FAusIMM, FSEG, MAIG, eine gemäß NI43-101 qualifizierte Person hat diese Arbeiten beaufsichtigt und die Informationen zugelassen.Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. 