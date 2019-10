TD Securities: 1.600 Dollar je Unze noch immer möglich

Es sei noch immer wahrscheinlich, dass der Goldpreis 1.600 Dollar je Unze erreichen wird, trotz kurzfristigen Drucks von Weltwirtschaftsdaten, die besser ausfielen als erwartet, so TD Securities. "Trotz der Risiken, denken wir noch immer, dass die Fed im nächsten Monat die Zinsen kürzen wird," erklärte das Unternehmen laut Kitco News "Das deutet wiederum darauf hin, dass 1.600 Dollar je Unze noch immer möglich sind", schreiben die Strategen bei TDS. Am Montag wurde Gold durch eine "nicht allzu düstere Reihe an Wirtschaftsdaten getroffen, die nach einem Auftritt der Fed folgten, die sich weniger taubenhaft gab als erwartet."Selbst wenn die Fed die Zinsen im Oktober nicht kürzt, so wird Gold davon profitieren, meint das Unternehmen. "Wir erwarten, dass eine Enttäuschung seitens der Fed zu einer überfälligen Straffung des Finanzumfeldes führen könnte. Das hätte wohl eine deutlichere Auswirkung auf Aktien und könnte dafür sorgen, dass das Interesse an Gold kontraintuitiv als Reaktion darauf zunimmt."© Redaktion GoldSeiten.de