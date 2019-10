UBS erhöht erneut Goldpreisprognose

Die Schweizer Bank UBS erhöhte vor kurzem ihre Prognose für den Goldpreis zum zweiten Mal in weniger als zwei Monaten, so das Wirtschaftsmagazin Forbes . Demnach könnte der Goldpreis nächstes Jahr laut UBS auf 1.730 Dollar je Feinunze steigen. Letzten Monat belief sich die Prognose für denselben Zeitraum noch auf 1.680 Dollar.Sollte der Goldpreis tatsächlich auf dieses Niveau steigen, entspräche dies lauf Forbes einem Anstieg um 17% gegenüber dem aktuellen Niveau von 1.469 Dollar. Der UBS-Bericht erläutert: "Ein Umfeld negativer und über längere Zeiträume niedriger Zinsen, schwächelnde Konjunktur mit Abwärtsrisiken und erhöhte Unsicherheit unterstreichen die Argumente für den Besitz strategischer Goldallokationen."Doch Negativzinsen sind nicht der einzige positive Faktor. Die ETF-Bestände nehmen stetig zu und das Investoreninteresse kommt nicht hauptsächlich von Kleinanlegern. Diese sind laut Forbes dafür bekannt, Assets zum falschen Zeitpunkt zu kaufen und zu verkaufen. Ihre Abwesenheit ist ein gutes Zeichen für Investoren, die eine Goldrally erwarten. "Die Beteiligung bisher war größtenteils begrenzt auf institutionelle Investoren und den offiziellen Sektor", so UBS.Die Risiken bestehen laut UBS darin, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China geklärt werden, Zinssätze steigen und der Weltwirtschaft sich erholen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de