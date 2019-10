Banken versus Gold

Eine der interessantesten Aktienmarktentwicklungen im letzten Monat war die Stärke des Bankensektors sowohl nominal als auch relativ gegenüber dem allgemeineren Markt. Die Stärke in Dollar wird durch die obere Hälfte des folgenden Wochencharts illustriert, der zeigt, dass der US-Bankenindex (BKX) droht, nach oben auszubrechen. Die Stärke relativ zum allgemeineren Markt wird durch die untere Hälfte des Charts darstellt, was eine scharfe Erholung des Verhältnisses zwischen BKX und SPX seit Anfang September enthüllt.Bankenaktien entwickeln sich tendenziell relativ gut, wenn die langfristigen Zinsen sowohl rechnerisch als auch relativ zu den kurzfristigen Zinsen steigen. Das erklärt, warum sich der Bankensektor im September so überdurchschnittlich entwickelte und warum die Bankenaktien allgemein seit Anfang letzten Jahres als Nachzügler galten.Bewertungen im Bankensektor sind aktuell deprimierend, wie durch relativ niedrige Kursgewinnverhältnisse und die Tatsache angedeutet wird, dass das Verhältnis zwischen BKX und SPX nicht weit von seinem 25-Jahrestief entfernt ist. Das wirft die Möglichkeit auf, dass wir einige Quartale anhaltender Outperformance der Bankenaktien verzeichnen werden, nachdem die langfristigen Zinsen eine nachhaltige Bewegung nach oben gemacht haben.Die relative Performance des Bankensektors (wie durch das Verhältnis zwischen BKX und SPX angedeutet) ist ein Input für mein Modell "der echten Fundamentaldaten" für sowohl den US-Aktienmarkt als auch den Goldmarkt. Doch wenn der Input bullisch für einen dieser Märkte ist, ist er wiederum bearisch für den jeweils anderen. Vor allem die relative Schwäche im Bankensektor wird als bullisch für Gold und bearisch für den allgemeinen Aktienmarkt angesehen.Bis vor kurzem war das Verhältnis zwischen BKX und SPX bullisch in meinem Goldmodell und bearisch in meinem Aktienmodell, doch es gab genügend relative Stärke im Bankensektor während der ersten Septemberhälfte, um das BKX-SPX-Verhältnis von bullisch für Gold zu bullisch für Aktien übergehen zu lassen. Deshalb fand in der zweiten Septemberwoche ein Übergang von bullisch zu bearisch in meinem Gold True Fundamentals Model (GTFM) statt. Diese Veränderung wird durch den folgenden Wochenchart und durch den kürzlichen Einbruch der blauen Linie unter 50 dargestellt.Das Fazit ist, dass der fundamentale Hintergrund, der seit Beginn des Jahres und bis Anfang September unterstützend für Gold war, nun etwas bearisch für Gold ist. Ich denke, dass der Hintergrund innerhalb der nächsten zwei Monate wieder zurück ins bullische Territorium finden wird, doch in Situationen wie dieser ist es besser, Entscheidungen anhand von Echtzeitinformationen anstatt möglichen Zukunftsprognosen zu treffen.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 30. September 2019 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.