USGS - Fördermenge der US-Goldminen im Juni 2019

Vor kurzem gab US Geological Survey ( USGS ), das geologische Institut der Vereinigten Staaten, die aktuellen Daten zum Produktionsvolumen der US-amerikanischen Goldminen per Ende Juni 2019 bekannt.Aus den Zahlen ist zu entnehmen, dass die Goldförderung im sechsten Monat des Jahres 17.800 Kilogramm betrug. Verglichen mit der Produktion im vorherigen Monat ergab sich folglich ein Plus von 2,30%. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete man hingegen ein Minus von 1,11%.Die durchschnittliche Goldproduktion am Tag belief sich im Juni 2019 auf etwa 593 Kilogramm am Tag, also 5,70% weniger als die 561 Kilogramm am Tag, die im Mai gefördert wurden.Der von Engelhard Industries berechnete Durchschnittspreis stieg im Juni auf 1.364,24 Dollar je Unze Gold, ein Anstieg um 77,67 Dollar oder 6% verglichen zum Preis im Mai 2019.© Redaktion GoldSeiten.de