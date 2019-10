Verkaufszahlen der "American Gold Eagle" in Sep. 2019

Kürzlich veröffentlichte die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint die aktuellen Daten zu den Verkäufen der Anlagemünze "American Eagle" in Gold per Ende September 2019. Demnach stieg die Anzahl der insgesamt verkauften Goldmünzen gegenüber August, sank jedoch im Jahresvergleich.Den Angaben zufolge wurden im neunten Monat des Jahres mehr Goldmünzen mit kleinerem Gewicht verkauft, sodass insgesamt 5.500 Unzen in Goldmünzen verkauft wurden und damit 500 Unzen bzw. 8,33% weniger als im August. Die Zahl der verkauften Goldmünzen belief sich im September 2019 auf 16.500 Stück gegenüber lediglich 6.500 Goldmünzen im Vormonat. Dies entspricht einer Zunahme um 153,85%.Per 30. September 2019 verkaufte die U.S. Mint insgesamt 3.500 Goldmünzen zu je 1 Unze. Dies ist ein Rückgang um 36,36% gegenüber 5.500 1-Unzen-schwerer Goldmünzen im August 2019. Außerdem verkaufte die U.S. Mint im September 2019 500 Goldmünzen zu je ½ Unzen, 2.000 Münzen zu je ¼ Unzen und 10.000 Münzen zu je 1/10 Unzen.Aus den Angaben geht hervor, dass im September 2019 11.000 Goldmünzen zu je 1 Unze weniger verkauft wurden als im Vorjahreszeitraum. Im September 2018 wurden noch 14.500 Goldmünzen zu je 1 Unze verkauft. Demgegenüber sanken die Verkäufe der 1-Unzen-schweren Goldmünzen im September 2019 um 75,86%.Auch die Gesamtzahl aller verkauften "American Gold Eagle" sank im September 2019 gegenüber den Vorjahreszeitraum. Im September 2018 wurden noch insgesamt 60.500 Stück verkauft, womit die Anzahl der verkauften Goldmünzen im aktuellen Berichtszeitraum um 72,73% sank.© Redaktion GoldSeiten.de