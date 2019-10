American Silver Eagle: Verkäufe im Sep. 2019

Die US-amerikanische Prägestätte U.S. Mint meldete zu Beginn des Monats die neuesten Zahlen zu den Verkäufen der Anlagemünze "American Eagle" in Silber per Ende September 2019. Wie aus den Angaben hervorgeht, stiegen die Verkäufe der Silbermünze im Vergleich zum Vormonat an. Allerdings sanken sie verglichen zum Vorjahreszeitraum.Den Daten der U.S. Mint zufolge wurden im September 2019 insgesamt 1,021 Millionen Silbermünzen zu je 1 Unze verkauft. Im August verkaufte die U.S. Mint 1,007 Millionen Silbermünzen mit diesem Gewicht. Somit stieg die Zahl der verkauften "American Silver Eagle" im September 2019 gegenüber den Vormonat leicht um 1,39%.Verglichen mit 2.897.500 verkauften Silbermünzen im September 2018 wurden im September 2019 den Daten zufolge 64,76% weniger Silbermünzen zu je 1 Unze verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de