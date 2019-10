Gold: Technische Verkäufe nach SKS

Die gestern angesprochene SKS-Formation beim Goldpreis hat dann im späteren US-Handel Formen angenommen und nach einigen Anläufen gelang es dann, Gold unter die Nackenlinie zu pressen:Ein gefundenes Fressen für die Comex-Akteure, zumal die Chinesen ihre Goldene Woche feiern.Letztendlich war dieser Rücksetzer schon lange überfällig und hätte schon Anfang September kommen sollen. Die CoT-Daten werden sich nun deutlich abkühlen und der Goldpreis im Idealfall im Bereich von 1.460 bis 1.400 USD eine neue Basis ausbilden:Die 38,20%-Unterstützung im Spot-Markt liegt bei 1.451 USD, die 50%-Unterstützung bei 1.415 USD.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.