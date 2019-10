Gold vs. Papiergeld: Produktionskosten sind guter Indikator für Realwert

Das US-amerikanische Finanzministerium hat 2018 weiteres Papiergeld im Wert von 243 Milliarden Dollar gedruckt, wobei der Großteil als 100-Dollar-Federal-Reserve-Noten ausgegeben wurde. Interessant ist, dass die Zentralbanken schätzten, dass die Anzahl an Noten, die sie aus der Zirkulation nehmen und zerstören würden, 75% der vom US-Finanzministerium im Jahr 2018 gedruckten Noten ausmachen würde.Doch laut der Webseite FederalReserve.gov nahm die zirkulierende Währung 2018 um etwa 100 Milliarden Dollar zu:Von den im Jahr 2018 neu gedruckten Noten im Wert von 243 Milliarden Dollar wurden nur 100 Milliarden Dollar dazu verwendet, den Bargeldumlauf zu erhöhen. Doch wir müssen ebenso die Menge neuer Noten berücksichtigen, die sich neben den 2018 gedruckten Noten in den Banken der Federal Reserve befinden.Das US-Finanzministerium druckte im letzten Jahr also 243 Milliarden Dollar neue Federal-Reserve-Noten ... Wissen Sie wie teuer das war? Nun, lassen Sie uns zuerst einen Blick auf die Anzahl der Noten werfen, die zu jedem Nennwert gedruckt wurden:Obgleich das US-Finanzministerium 2.163.000.000 1-Dollar-Noten druckte, produzierte es 1.753.600.000 100-Dollar-Noten zu einem Gesamtwert von 175,4 Milliarden Dollar. Demnach machte die 100-Dollar-Note 72% des Wertes aller im Jahr 2018 gedruckten Federal-Reserve-Noten aus. Und wenn wir die Produktionskosten dieser Noten 2018 betrachten, dann beliefen sich diese auf 800 Millionen Dollar:Ein Teil dieser Zahl ist für das Entfernen und das Zerstören alter Noten reserviert. Nun, da wir die Produktionskosten des Papiergeldes kennen, wie ist das mit Gold zu vergleichen? Die weltweite Goldproduktion wurde im letzten Jahr auf etwa 136 Milliarden Dollar geschätzt. Zu dieser Zahl kommen wir, wenn wir eine Goldproduktion von 107 Millionen Unzen mit dem durchschnittlichen Goldpreis von 1.268 Dollar je Unze (Kitco.com) multiplizieren.