Ximen Mining Corp.: Bohrungen in der geophysikalischen Anomalie auf Gold Drop im Gange

Vancouver, 2. Oktober 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) gibt bekannt, dass sein Partner GGX Gold Corp. nun mit den Bohrungen in der geophysikalischen Anomalie Stargate II begonnen hat.Wie zuvor in einer Pressemitteilung vom 3. Juli berichtet, handelt es sich bei der Anomalie Stargate II um eine geophysikalische Anomalie, die mittels erweiterter, tief eindringender, audio-magnetotellurischer (AMT) Ultraschall-Flugmessung von Earth Science Services Corporation aus Oshawa, Ontario (ESSCO), identifiziert wurde. Die Anomalie wird als röhrenartige Struktur interpretiert, die 1.834 mal 1.377 Meter misst und eine Zielzone in einer Tiefe zwischen 500 und 800 Metern aufweist. Dieses Jahr ist ein Bohrloch geplant, um diese Anomalie zu testen. Das Loch wird die größte Bohrtiefe erreichen, die jemals im Konzessionsgebiet Gold Drop gebohrt wurde.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49019/NR - XIM -October - 02- 2019 - GGX starts to Drill Geophysical_DEPRcom.001.jpegIn diesem Jahr sind in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen auch für andere Bereiche des Konzessionsgebiets Grabungen und Bohrungen zur Erkundung geplant, um Erzgangziele parallel zu C.O.D., Prospektionsgebiete nördlich des Erzgangs C.O.D. und Bereiche im Umfeld der historischen Goldmine Gold Drop zu erproben.Bis zum 26. September wurden insgesamt 2.486 Meter in 49 Bohrlöchern im Haupterzgang C.O.D. niedergebracht. Weitere 705,2 Meter wurden in 10 Bohrlöchern im Erzgang COD North sowie in einem Loch im Erzgang Everest niedergebracht. Die Analyseergebnisse der ersten Bohrrunde von GGX im Erzgang C.O.D. in dieser Saison stehen noch aus.Ximen hält eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 2,5 % und nach Erfüllung der Optionsverpflichtungen durch GGX Gold hat Ximen neun Monate lang das Recht, zu entscheiden, ob es ein Joint-Venture bilden möchte, indem es GGX Gold einen Geldbetrag zahlt, der 30 % des Gesamtbetrags der Aufwendungen von GGX Gold im Konzessionsgebiet entspricht. Sollte Ximen sein Recht auf ein Joint-Venture ausüben, werden GGX Gold und Ximen ein Joint-Venture für die Exploration und Erschließung des Konzessionsgebiets eingehen.Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.Für das Board of DirectorsChristopher R. AndersonChristopher R. Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben. Das Unternehmen hat kürzlich auch die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson British Columbia übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften sowie eine Genehmigung für den Bau einer unterirdischen Fallstrecke umfasst. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 