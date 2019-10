Perth Mint - Verkaufszahlen Gold & Silber September 2019

Die australische Prägestätte Perth Mint veröffentlichte vor kurzem die aktuellsten Daten zu den Absatzzahlen der Gold- und Silbermünzen sowie -barren für den September 2019 auf ihrem Blog . Im Vergleich zum Vormonat ergab sich eine Zunahme bei den Gold- sowie bei den Silberverkäufen.Im September 2019 verkaufte man 46.837 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren; ein Plus von 115,18% im Vergleich zum Vormonat, als die Verkaufszahlen 1.171.233 Unzen Silber betrugen. Verglichen zu September 2018 ergab sich ein Minus von 25,12%; damals belief sich der Absatz auf 62.552 Unzen Gold.Im neunten Monat des Jahres verkaufte man zudem im Monatsvergleich 15,27% mehr Silberprodukte; der Absatz belief sich auf 1.350.038 Unzen Silber im Gegensatz zu 1.171.233 Unzen im August 2019. Verglichen mit September des letzten Jahres ergab sich ein Plus von 3,40%; damals verkaufte man 1.305.600 Unzen Silber in Form von Münzen und Barren.© Redaktion GoldSeiten.de