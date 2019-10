Triumph Gold meldet Bestellung neuer Führungsmitglieder

Vancouver, 2. Oktober 2019 - Triumph Gold Corp. , (TSX-V: TIG) (OTCMKTS: TIGCF) (Triumph Gold oder das Unternehmen) freut sich, die folgenden Bestellungen von Führungsmitgliedern bekannt zu geben.Tony Barresi, Ph.D., P.Geo., wurde nach dem Rücktritt von Paul Reynolds in das Board of Directors bestellt und zum President des Unternehmens ernannt. Das Board dankt Paul für sein Engagement und seine Führung als President und CEO in den letzten fünf Jahren. Dr. Barresi ist ein Wirtschaftsgeologe mit fünfzehn Jahren Erfahrung in der Exploration von Basis- und Edelmetallen. Als ehemaliger Vice-President, Exploration des Unternehmens hat er das technische Team des Unternehmens seit Mitte 2016 aufgebaut und geleitet. Während seiner Tätigkeit als Vice-President, Exploration wurden zwei hochgradige porphyrische Brekzienkörper mit Goldanreicherung (Blue Sky und WAu) im Konzessionsgebiet Freegold Mountain des Unternehmens entdeckt. 2017 identifizierte und steckte Dr. Barresi das Konzessionsgebiet Andalusite Peak im Norden von BC ab; dieses ist seit Kurzem Gegenstand eines Joint Ventures mit Rio Tinto. Darüber hinaus hat er ein robustes Programm für die soziale Verantwortung des Unternehmens im Yukon entwickelt und unterhalten. Dr. Barresi erlangte seinen B.Sc.-Abschluss mit Auszeichnung von der Saint Marys University im Jahr 2004 und promovierte 2015 an der Dalhousie University. Seine Doktorarbeit beschäftigte sich mit dem Zusammenspiel zwischen der Entwicklung des Inselbogens und der Bildung von Minerallagerstätten in der Region Golden Triangle in BC, einem der führenden Metallgebiete Kanadas. Für seine Doktorarbeit wurde Tony von der Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) und der Geological Association of Canada (GAC) mit dem renommierten Mary-Claire Ward Geoscience Award ausgezeichnet.John Anderson, der aktuell den Posten des Executive Chairman des Unternehmens bekleidet, wurde zum interimistischen Chief Executive Officer ernannt. Seit Januar 2015 führt John den Vorsitz des Unternehmens, wobei er sich auf die Finanzierung und Förderung des Unternehmens konzentriert. John hat über 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung im Ressourcensektor und war Gründer und Finanzier vieler Start-up-Unternehmen. Außerdem verfügt er über Erfahrung an der TSX, NYSE, NASDAQ, London AIM und der SIX Swiss Exchange. Er gründete Deep 6 PLC sowie American Eagle Oil and Gas und war Gründungsgesellschafter von Aquastone Capital LLC, einem Goldfonds mit Sitz in New York. Bevor John zum Chairman ernannt wurde, hat er mehr als 35 Millionen Dollar für Triumph Gold eingenommen sowie anschließend weitere 15 Millionen Dollar in den vergangenen drei Explorationsjahren, einschließlich einer strategischen Investition von Goldcorp. Davor arbeitete er im Anlegerservice von Bema Gold, im Investmentbanking bei der in Hongkong ansässigen Firma Meyers Capital sowie in der Corporate Development-Abteilung bei Manulife Financial in der gewerblichen Immobilienentwicklung.Donna Moroney wurde zur Corporate Secretary ernannt. Donna ist President von Wiklow Corporate Services und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Regulatory Compliance und Corporate Compliance in Kanada und den USA. Donna hat auf diesem Gebiet Schulungen durchgeführt.Triumph Gold Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallvorkommen spezialisiert ist. Triumph Gold Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, den Unternehmenswert durch den Ausbau des regionalen Projekts Freegold Mountain im kanadischen Yukon zu steigern. Lagepläne sowie weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.triumphgoldcorp.com.Für das Board of Directorsgez.: John AndersonJohn Anderson, CEOJohn Anderson, CEO(604) 218-7400janderson@triumphgoldcorp.comNancy Massicotte,IR Pro Communications Inc.(604)-507-3377nancy@irprocommunications.com1100 - 1111 Melville StreetVancouver, BC, Kanada, V6E 3V6Tel: 604.893.8757www.triumphgoldcorp.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen, der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens und die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!