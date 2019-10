David Roche: Nächstes Jahr 2.000$ je Unze Gold

Der Präsident von Independent Strategy, David Roche, gab laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNBC an, dass der Goldpreis nächstes Jahr um 30% von momentan um 1.500 Dollar auf bis zu 2.000 Dollar je Unze steigen könnte."Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wegen der Verunglimpfung von Fiatwährungen durch Zentralbanker - die nur noch schlimmer werden kann, nicht besser - die Leute nach einer alternativen Währung suchen werden", so Roche am Donnerstag gegenüber der CNBC.Gold sei Roche zufolge eine gute alternative Währung, da es sicher sei und sein Besitz nichts koste im Vergleich zu Geldeinzahlungen, bei denen man Negativzinsen zahlen müsse. Folglich werde der Goldpreis bis Jahresende 1.600 Dollar je Unze erreichen und nächstes Jahr weiter auf 2.000 Dollar steigen.In den letzten Monaten haben wichtige Zentralbanken weltweit ihre geldpolitischen Strategien geändert. Die U.S. Federal Reserve senkte im September den Zinssatz für Tageskredite auf 1,75% bis 2%. Im selben Monat senkte die Europäische Zentralbank ihren Einlagenzinssatz auf -0,5% und startete ein neues großes Anleihekauf-Programm. In Japan - wo der Zinssatz kurzfristige Anleihen bereits im negativen Bereich ist - signalisierte die Bank of Japan die Möglichkeit auf eine Lockerung im Oktober.Laut Roche würden die Zentralbanken Ihren Staaten weiter Geld zur Verfügung stellen; die Regierung gebe Geld aus und die Zentralbanken liefern es. Damit würden sie Roche zufolge die Bilanz zwischen Zentralbank und Staat erhöhen, die die Zentralbank jederzeit abschreiben könne. "Das ist jetzt das neue System ... ich denke, es wird sich genau so abspielen", sagte Roche. "Deswegen kaufe ich Gold."© Redaktion GoldSeiten.de