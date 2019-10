CME: Handelsvolumen im dritten Quartal und September 2019

Der Börsenbetreiber CME Group , der unter anderem die New Yorker Terminbörse COMEX betreibt, veröffentlichte vor kurzem die aktuellen Zahlen zum Handelsvolumen im dritten Quartal und im September 2019. So geht aus den Angaben hervor, dass im dritten Quartal 2019 durchschnittlich 20,2 Millionen Kontrakte täglich gehandelt wurden; 30% mehr als im Vorjahreszeitraum.Das Handelsvolumen am Metallterminmarkt betrug im dritten Quartal 2019 im Durchschnitt 821.000 Kontrakte am Tag, 32% mehr als im dritten Quartal 2018 und ein das höchste durchschnittliche Tageshandelsvolumen. Auch das tägliche Handelsvolumen mit Goldfutures erzielte im dritten Quartal einen Rekordwert von durchschnittlich 469.000 Kontrakten am Tag; 51% mehr als im Vorjahreszeitraum.Im September 2019 wurden den Angaben der CME Group zufolge im Durchschnitt mit 19,7 Millionen Kontrakten am Tag gehandelt; 13% mehr als im September 2018. Am Metallterminmarkt wurden im September 2019 durchschnittlich 818.000 Kontrakte täglich gehandelt; 37% mehr als im September 2018 und das zweithöchste monatliche Durchschnittstageshandelsvolumen.Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Goldfutures und -optionen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 61% auf 549.000 Kontrakte. Das Open Interest der Goldfutures erzielte am 24. September einen Rekordstand von 659.000 Kontrakten.Der Handel mit Silberoptionen stieg im neunten Monat des Jahres um 109% gegenüber September 2018 auf ein Rekordhoch von durchschnittlich 17.000 Kontrakten am Tag. Am Silberterminmarkt wurde währenddessen im Durchschnitt mit 149.000 Kontrakten am Tag gehandelt, 57% mehr als im Vorjahresmonat.Am Platinterminmarkt verzeichnete das Handelsvolumen der Platinfutures im September 2019 einen Rekord in Höhe von durchschnittlich 37.000 Kontrakten täglich; ein Anstieg um 21% gegenüber September 2018. Außerdem wurde am 13. September ein weiterer Rekord im Open Interest der Platinfutures von 99.300 Kontrakten verzeichnet.Das Handelsvolumen mit Kupferoptionen stieg im September 2019 um 45% auf durchschnittlich 3.000 Kontrakte am Tag gegenüber September 2018.© Redaktion GoldSeiten.de