Gold, ISM Index, Powell Rede

Gold lieferte am Mittwoch eine beeindruckende Vorstellung ab. Nachdem der Goldpreis am Vortag in der ersten Gegenbewegung an der Nackenlinie scheiterte, gelang am Mittwochnachmittag der Weg zurück über diese Marke.Am gestrigen Donnerstag kamen dann auch noch schwächer als erwartete Daten vom US-Dienstleistungssektor. Der ISM-Index für das nichtverarbeitende Gewerbe lag im September bei 52,6 Punkten. Im Vormonat lag er noch bei 56,4 und die Prognose lag bei 55 Punkten.Der Dienstleistungssektor folgt nun dem verarbeitenden Gewerbe und die Zeichen für eine Abschwächung der US-Wirtschaft werden immer deutlicher.Am Mittwoch habe ich Ihnen gezeigt, wie die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der FED im Oktober nach den ersten ISM-Daten von 39,60% auf 63,10% gesprungen ist. Nach den gestrigen Daten sprang die Wahrscheinlichkeit auf 86,10%!Alles andere, als eine weitere Zinssenkung um 0,25% am 30.10.2019, wäre eine große Enttäuschung für den Markt. Die FED steht unter hohem Druck. Heute kommen um 14:30 Uhr noch Arbeitsmarktdaten und um 20:00 Uhr unserer Zeit spricht FED-Chef Powell.Der US-Dollar gab nun drei Tage infolge ab:Die 10-jährige US-Rendite rutschte weiter nach unten und lag gestern wieder im Bereich von 1,53%: