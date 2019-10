Fed tut alles, um "guten Zustand" der US-Wirtschaft zu erhalten

Am Freitag beschrieb Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, die US-Wirtschaft als solide und erklärte, dass die Zentralbank alles tun müsse, um dies beizubehalten, so berichtet CNBC "Obwohl nicht jeder wirtschaftliche Möglichkeiten vollständig teilt und sich die Wirtschaft einigen Risiken gegenübersieht, so befindet sie sich - wie ich sagen möchte - in einem guten Zustand", meinte Powell. "Unsere Aufgabe ist es, sie dort so lange wie möglich zu halten.""Obgleich wir glauben, dass unsere Strategie und Werkzeuge effektiv waren und bleiben, so sieht sich die US-Wirtschaft - wie jedes andere Industrieland der Welt - einigen langfristigen Herausforderungen gegenüber; diese reichen von niedrigem Wachstum, niedriger Inflation bis hin zu niedrigen Zinsen", fügte Powell hinzu.Zudem würde die Fed derzeit "Strategien untersuchen", die dabei helfen sollen, das Inflationsziel von 2% zu erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de