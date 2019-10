Unternehmen gießt erste Barren aus schadstofffrei extrahiertem Gold

Das Unternehmen EnviroLeach Technologies Inc. goss ihre ersten kommerziellen Goldbarren unter Einsatz der unternehmenseigenen Formel und Prozesse, berichtet Streetwise Reports . Laut der Unternehmensmitteilung handelte es sich um 10-Unzen schwere Barren, die aus 334 Pfund Schwerkraftkonzentrat produziert wurden. Das stelle eine durchschnittliche Goldgewinnungsrate von 96,6% dar, wobei die Laugungszeit unter 24 Stunden betrug.In der Mitteilung sagte der Präsident und CEO des Unternehmens, Duane Nelson: "Diese Goldproduktion, wenn auch klein, belegt die Fähigkeit unserer neuen umweltfreundlichen Formel, Gold in eine Lösung zu extrahieren und es mittels konventioneller Technologien wieder herauszuholen."Der Prozess von EnviroLeach ist cyanidfrei, auf Wasserbasis und pH-neutral. Damit können Edelmetalle aus Erzen, Konzentraten und Elektroschrott nur mithilfe von Zusätzen mit FDA-Zulassung (U.S. Food and Drug Administration) und Wasser extrahiert werden.Das Unternehmen merkte an, dass die Lösung in ihrer Wirkung ähnlich derer von Cyanid ist, allerdings nachhaltig, sicher und umweltfreundlich. "Der Prozess auf Wasserbasis hat ein breites Applikationsspektrum und wirkt bei den meisten Golderzen und -konzentraten." Es wäre laut EnviroLeach potenziell auch für den Einsatz in ökologisch sensiblen Gebieten geeignet, die mit den derzeitigen Extraktionsmethoden nicht erschlossen werden können.© Redaktion GoldSeiten.de