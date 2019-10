Mark Mobius: Auf Gold kann man sich verlassen

Mark Mobius, US-amerikanischer Portfoliomanager, hat seine Augen auf das gelbe Edelmetall gerichtet, so berichtet Bloomberg . "Da all diese Cyberwährungen herausgebracht werden, wächst die Geldmenge in einem unglaublichen Maße. Niemand weiß, wie viel Geld dort draußen existiert", erklärte Mobius in einem Interview in Tokio.Erst im letzten Jahr hatte er Mobius Capital Partners LLP gegründet, nachdem er drei Jahrzehnte bei Franklin Templates Investments gearbeitet hatte. "Doch auf was man sich verlassen kann, ist Gold", hieß es von ihm.Jim Rogers, Vorsitzender von Rogers Holdings Inc, meinte hingegen, dass sich das Investieren in Agrarprodukte als Sieger herausstellen könnte. "Der Agrarsektor ist seit 30 bis 35 Jahren ein absolutes Desaster", erklärte Rogers. Und Desaster und Möglichkeit seien ein und dasselbe. Er bleibt optimistisch, was langfristige Erträge innerhalb der Branche angeht.© Redaktion GoldSeiten.de