Pan American Silver mit Rückschlag, jedoch

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

… zeigt sich bei der kanadischen Silbermine Pan American Silver Corp. eine äußerst interessante Ausgangslage. Denn mit der Kursschwäche des Vormonats von mehr als -20 % signalisierte sich doch enormer Verkaufsdruck. Diese Abgaben führten die Anteilsscheine jedoch in eine charttechnisch äußerst interessante Situation auf welche wir im Nachgang näher eingehen werden. Mehr dazu im Anschluss an die großen Big-Picture-Charts.Im Zuge der Kursschwäche setzte das Minenunternehmen bis zur bereits früher sehr interessanten Marke von 16,00 USD zurück. Dieser Bereich erwies sich schon als interessante Nachkauf- bzw. Einstiegschance und exakt so stellt sich die gegenwärtige Situation auch dar. Ggf. erlebt man nochmals kleine Dips in Richtung 15,50 USD um wirkliche Unsicherheit zu schüren, bevor es dann im Nachgang zu einer Aufwärtswelle in Richtung von 18,00 USD und mehr kommen könnte.Zumindest eine erneute Attacke auf den Widerstand bei 18,30 USD darf durchaus einkalkuliert werden. Sollte es dabei zu einer erneuten Überwindung kommen, erscheint neben dem Anstieg bis zum letzten Reaktionshoch vom 3. September bei 19,48 USD, ein Sprung bis zur 20,00 USD-Marke denkbar. Eine Etablierung darüber würde der Aktie mittel- bis langfristig sichtlichen Auftrieb bescheren. Zu diesen Perspektiven kommen wir dann definitiv zeitnah bei entsprechender Signallage.Doch was wenn sich die aktuell positiven Rahmenbedingungen umkehren? Diese Option sollte man bei Abgaben unter 15,50 USD durchaus berücksichtigen. Nachfolgende Verluste bis 15,00 USD und tiefer bis 14,50 USD wirken dabei keineswegs unrealistisch. Die Anspannung der Lage dementsprechend und so schützt einzig die runde Marke von 14,00 USD vor sich dann möglicherweise noch größer ausdehnenden Verlustserien.Aktuell wieder sehr spannend sollte man sich diese Aktie definitiv auf die Watchlist packen. Eine weitere Stabilisierung rund um 16,00 USD verschafft eine ideale Ausgangsbasis, um im weiteren Verlauf das Widerstandsniveau bei 18,30 USD und dem folgend die Marke von 20,00 USD je Anteilsschein zu attackieren.Die laufende Verlustphase kann sich durchaus weiter fortsetzen und so wäre ein nochmaliger Rückgang unter 15,50 USD durchaus als Chance für alle Short-Seller im Rahmen einer weiteren Kursschwäche bis 15,00 bzw. 14,50 USD anzusehen. Wirklich kritisch bzw. chancenreich für die Bären wäre es allerdings erst bei einem klaren Einbruch unter 14,00 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.