Gold stabil; Handelsstreit schadet Risikobereitschaft

Der Goldpreis konnte seine Gewinne vom vorherigen Handelstag halten, da nachlassende Hoffnungen auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen USA und China die Risikobereitschaft aufzehrten, berichtet das Nachrichtenportal Reuters . Der Markt würde nun nach Hinweisen auf eine geldpolitische Lockerung durch die US Federal Reserve Ausschau halten."Der Markt hält sich zurück und beobachtet, was in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China am Donnerstag geschehen wird... Wenn sich der Handelsstreit zum Schlechteren wendet, erwarten wir einen Handel, der von Risikoaversion geprägt ist", so Benjamin Lu, Analyst bei Phillip Futures. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass die Importzölle auf chinesische Waren am 15. Oktober steigen werden, wenn kein Fortschritt bei den Verhandlungen erzielt wird.Darüber hinaus stieg die Renditekurve der US-Staatsanleihen in Asien, nachdem der Federal-Reserve-Vorsitzende Jerome Powell weitere Zinssenkungen und die Wiederaufnahme von Anleihekäufen signalisierte. Niedrigere Zinssätze senken in der Regel die Opportunitätskosten für den Besitz von Gold, das keine Rendite abwirft, und belasten den Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de