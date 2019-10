Gold auf Wochenhoch; keine Fortschritte im Handelsstreit

Der Goldpreis stieg am Donnerstag auf ein Wochenhoch, da schwindende Hoffnungen auf Fortschritte bei den laufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China zu einem Rückgang auf den Aktienmärkten führte und Investoren veranlasste, Sicherheit in Bullion zu suchen, so Reuters Laut einem Bericht der South China Morning Post gab es Montag und Dienstag keine Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen Vertretern von China und den USA in Washington. Nun plane die chinesische Delegation, bereits am Donnerstag, anstatt wie geplant Freitag, abzureisen.Hoffnungen auf einen Durchbruch im Handelsstreit ließen Anfang der Woche nach, als die US-Regierung weitere chinesische Unternehmen wegen Chinas Vorgehens gegen muslimische Minderheiten auf die schwarze Liste setzten.Der bereits 15 Monate andauernde Handelskrieg zwischen den beiden Ländern schadet dem Geschäftsklima und führt zu einer Einsparung der Geschäftsausgaben und einen Rückgang in der Produktion. Der Handelskrieg habe Reuters zufolge am Finanzmarkt die Rezessionsängste angefacht.© Redaktion GoldSeiten.de