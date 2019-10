Endeavour Silver wieder bereit für mehr?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. wie noch im Juli eine äußerst kritische Tendenz auf, sodass der nächste Absturz zu drohen schien. Doch mit der Verteidigung der Unterstützung rund um 1,80 USD glückte der Rebound. Als schließlich auch noch die Marke von 2,00 USD überwunden werden konnte, war das Level von 3,00 USD rasch erreicht. Seither erfolgten Gewinnmitnahmen und doch könnte es über 2,50 USD nochmals zu einer Attacke auf das Level von 3,00 USD kommen.Notierungen unterhalb von 2,20 USD erlauben hingegen einen nochmaligen Test der Unterstützung bei 1,80 USD. Dort kommt es dann darauf an, ob die Bullen erneut die Stimmung drehen können oder nicht.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.