Russische Gold- und Devisenreserven in 40. KW

Die Zentralbank Russlands gab gestern die aktuellen Zahlen zum Stand der Gold- und Devisenreserven des Landes in US-Dollar per 4. Oktober 2019 bekannt. Demnach stiegen die internationalen Reserven der Russischen Föderation in der 40. Kalenderwoche wieder an.Wie aus den Daten hervorgeht, beliefen sich die Gold- und Devisenreserven Russlands auf einen Wert von 532,9 Milliarden US-Dollar. Demnach verzeichnete das Land eine Zunahme der internationalen Währungsreserven um 1,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Stand von 531,8 Milliarden US-Dollar in der Vorwoche.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de