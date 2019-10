Palladium-Tagesausblick: Rally auf neue Hochs

Palladium bewegte sich in den vergangenen Wochen stark aufwärts. Die Notierungen konnten sich in diesem Zuge über die 1.619 USD auf ein neues Hoch bewegen. Der Kaufdruck ebbte anschließend ab, allerdings hielt sich der Kursverlauf oberhalb der 1.619 USD stabil.Nach der moderaten Konsolidierung der Vortage könnte die Rally direkt fortgesetzt werden. Wenn ein klarer Ausbruch über 1.70 USD auf ein neues Hoch gelingt, öffnet sich der Weg in Richtung der Oberkante des Trendkanals, welche derzeit bei 1.755 USD einen Widerstand darstellt. Alternativ würde es unterhalb der 1.619 USD wieder bärischer werden, was aber abzuwarten bleibt. Abgaben bis 1.557 USD könnten dann folgen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG