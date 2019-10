Discovery Metals: Privatplatzierung von 17 Mio. $, einschliesslich einer Investition von 5 Mio. $ von Eric Sprott

Toronto - Discovery Metals Corp. (Discovery") (TSXV: DSV) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht brokergeführte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) zur Beschaffung von bis zu 17 Mio. Dollar durch Ausgabe von Stammaktien (Stammaktien) und Zeichnungsbelege (Zeichnungsbelege) zu einem Preis von 0,45 Dollar pro Wertpapier beabsichtigt.Arlington Group Asset Management Limited wurde beauftragt, ausgewählte europäische Institutionen bei der Privatplatzierung zu beraten, und Sprott Capital Partners LP fungiert als Berater von Discovery und Vermittler von nordamerikanischen Investoren.Herr Eric Sprott hat zugestimmt, 5 Mio. Dollar in die Privatplatzierung zu investieren. Herr Sprott wird eine entsprechende Anzahl von Stammaktien erwerben, um nach der Ausgabe der Stammaktien weiterhin eine 19,9 %-Beteiligung an Discovery zu halten. Der Restbetrag der Investition von Herrn Sprott wird durch den Erwerb von Zeichnungsbelege vervollständigt. Wenn diese umgewandelt werden, erhöht sich seine Beteiligung an der Gesellschaft auf ungefähr 22 %, vorausgesetzt, die Privatplatzierung ist vollständig gezeichnet.Der Erlös aus den Zeichnungsbelegen wird nach Abschluss der Privatplatzierung in ein Treuhandkonto eingestellt und nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden (Genehmigungen) zur Schaffung einer neuen Kontrollperson (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) an Discovery ausgegeben. Bei der Umwandlung wird jeder Zeichnungsbeleg ohne zusätzliche Gegenleistung automatisch in eine Stammaktie umgewandelt. Falls die Genehmigungen nicht bis zum 31. Dezember 2019 vorliegen, wird jeder Zeichnungsbeleg storniert und die Zeichnungsbeträge an den Zeichner zurückgegeben.Taj Singh, President und CEO von Discovery, kommentierte: Wir sind begeistert, dass wir mit dem Übergang zu unserer nächsten Wachstumsphase unsere europäische Investorenbasis erheblich erweitert haben. Wir sind auch sehr dankbar für die fortgesetzte Unterstützung von Herrn Sprott und freuen uns, dass er seine Beteiligung an Discovery deutlich erhöht hat. Diese Investitionen gewährleisten, dass wir gut finanziert sind, um die Explorationspläne für unser Cordero-Silberprojekt und auch für unsere Silber-Zink-Blei-Projekte Coahuila zu verfolgen. Für Discovery-Aktionäre ist diese Privatplatzierung eine starke Bestätigung unserer zukünftigen Geschäftspläne.Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung kann Discovery einer oder mehreren unabhängigen Parteien, die den Anlegern Discovery vorstellen, gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die Börse") eine Vermittlungsgebühr zahlen. Die ausgegebenen Wertpapiere werden ab dem Ausgabedatum einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen. Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt der Zustimmung der Börse.Der Erlös der Privatplatzierung wird in erster Linie zur Finanzierung des weiteren Explorationsprogramms von Discovery auf ihren Explorationsliegenschaften verwendet. Ein Teil des Erlöses wird für allgemeine Betriebsmittelzwecke verwendet. Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV) ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada und Schwerpunkt auf historischen Edelmetallbezirken in Mexiko. Discoverys Flaggschiffprojekt ist das sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliche Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die 37.000 Hektar große Liegenschaft erstreckt sich über einen gesamten Porphyr-Bezirk, der die bekannt gegebene Ressource und zahlreiche Explorationsziele für in Diatrema vorkommende großvolumige Lagerstätten, Lagerstätten des Porphyrtyps und Karbonat-Verdrängungslagerstätten beherbergt. Darüber hinaus konzentriert sich Discovery auf die Entdeckung und Weiterentwicklung mehrerer hochgradiger Silber-Zink-Blei-Projekte des Karbonat-Verdrängungstyps auf einer Landfläche von ungefähr 150.000 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Coahuila. Die Grundstücke beherbergen zahlreiche historische Abbaustätten von sogenanntem Direct Shipping Ore (erstklassiges hochwertiges Erz) und bedeutende Untertageentwicklungen, die aber noch nie durch Bohrungen überprüft wurden.Discovery Metals Corp.(416) 613-9410info@dsvmetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsprechung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich den USA. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem 1933 Act) oder einem staatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen weder in den USA angeboten oder verkauft werden, zudem dürfen sie nicht auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert sind oder eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vorliegt.Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von historischen Tatsachen, sind als zukunftsgerichtet anzusehen. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Leistung und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich Metallpreise, fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen. Daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!